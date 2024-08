Śledztwo w sprawie zatonięcia jachtu miliardera

Aspekt ten, zaznacza się, jest szczególnie istotny także wobec faktu, że jednostka długości 56 metrów, która zatonęła wręcz błyskawicznie, uważana była za niezatapialną. Jej projektanci zapewniali, że mogłaby pójść na dno tylko wtedy, gdyby dostały się do niej tony wody.

Ponadto, jak zauważa Ansa, śledczy chcą ustalić miejsce pobytu wszystkich osób na pokładzie w chwili katastrofy, to znaczy to, jak to możliwe, że z 10 członków załogi zginął tylko jeden, a z 12 pasażerów - połowa.