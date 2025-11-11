Logo strona główna
Świat

Co z relokacją migrantów? Jest decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska
Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów
Źródło: TVN24
Komisja Europejska we wtorek poinformowała, że Polska i niektóre inne państwa Unii będą mogły się ubiegać o zwolnienie z relokacji migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego.

Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego - poinformowała we wtorek Komisja Europejska.

"Tusk ściąga dziesiątki tysięcy imigrantów"? Ostra manipulacja liczbami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tusk ściąga dziesiątki tysięcy imigrantów"? Ostra manipulacja liczbami

Michał Istel

Polska może wnioskować o zwolnienie z rozwiązań paktu migracyjnego

Komisarz ds. migracji Magnus Brunner podczas konferencji prasowej w Brukseli był pytany, czy Polska zostanie zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów. - Przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, trzeba to jasno powiedzieć: solidarność jest elastyczna. Państwa członkowskie mogą również wybrać alternatywne środki wobec relokacji. Oznacza to, że relokacja nie jest wiążąca - podkreślił.

Komisarz ds. migracji Magnus Brunner
Komisarz ds. migracji Magnus Brunner
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Pakt migracyjny przewiduje możliwość przyjęcia migrantów, wniesienia wkładu finansowego lub wsparcia operacyjnego państw mierzących się z presją migracyjną.

Jak dodał Brunner, Polska należy do państw członkowskich, które borykają się z poważnym problemem migracyjnym. - Dzieje się tak, ponieważ Polska (...) przyjęła dużą liczbę beneficjentów tymczasowej ochrony z Ukrainy. Dzięki naszej dzisiejszej decyzji Polska może zwrócić się do Rady (UE) o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarności, a Rada podejmie w tej sprawie decyzję - wyjaśnił komisarz.

Decyzję w tej sprawie Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.

Już w październiku informowaliśmy, że Polska będzie "wyłączona" z relokacji. Wynikało tak z informacji MSWiA, do których dotarł reporter TVN24 Sebastian Napieraj. Także inne media w swoich źródłach potwierdziły tę informację. Taką wiadomość przekazywał potem też premier.

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" - napisał wówczas Tusk w serwisie X.

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: roibu / Shutterstock.com

TAGI:
Unia EuropejskaMigranci i uchodźcy w EuropieKomisja EuropejskaMigracjeKryzys migracyjny
