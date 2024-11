Orban: jeśli Ameryka stanie się propokojowa, Europa nie może pozostać prowojenna

W niedzielę lider rządu węgierskiego jasno dał do zrozumienia, że ​​ Donald Trump podziela jego poglądy i wynegocjowałby pokojowe porozumienie dla Ukrainy . Viktor Orban popiera byłego prezydenta, kandydata republikanów. W czwartek zadzwonił do Trumpa, aby życzyć mu powodzenia przed wtorkowymi wyborami.

- My (w Europie) musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w Ameryce będzie prezydent opowiadający się za pokojem - w co nie tylko wierzę, ale także tak odczytuję liczby - jeśli to, czego oczekujemy się wydarzy i Ameryka stanie się propokojowa, to Europa nie może pozostać prowojenna - oświadczył Orban.