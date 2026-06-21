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Świat

Wołodymyr Zełenski o decyzji Karola Nawrockiego w sprawie orderu: to wewnętrzna sprawa Polski

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Wołodymyr Zełenski
Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego. Jego zdaniem to kwestia sporu politycznego w Polsce. "To zła droga. Uważam, że źle się to skończy" - ocenił.

"Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera (Donalda) Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa" - powiedział Zełenski w niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN, omówionym przez portal Ukrainska Prawda.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Prezydent Ukrainy ocenił, że polska głowa państwa prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając niechęć do Ukraińców.

"To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy" - oświadczył Zełenski. Podkreślił, że "na nienawiści nie można osiągać politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami".

Zełenski o wizycie w Polsce i prezencie od Nawrockiego

Ujawnił również, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.

"Przyjechałem do niego, a jego prezentem dla mnie przy powitaniu była książka o tragedii wołyńskiej. Nigdy o tym nie mówiłem. Nie mówiłem o tym ludziom. Spokojnie z tym żyłem. Teraz mówię o tym otwarcie, ponieważ podejmuje działania, które uważam za niewłaściwe" - powiedział prezydent Ukrainy.

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Dodał, że w Polsce "nie ma monarchii, lecz demokracja", dlatego powinna budować relacje z Ukrainą, która obecnie broni Europy, w tym także Polski.

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu, prezydent Ukrainy go odesłał

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "bohaterów UPA".

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Sprawa Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego

Nawrocki swoją decyzję o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w piątek. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Premier Tusk, po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego, napisał na platformie X, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". "Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - oświadczył szef polskiego rządu.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki - negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.

OGLĄDAJ: "Nawrocki dobrze wie, że w PiS ta formuła ustępuje". Co wpłynęło na jego decyzję?
pc
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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiKarol NawrockiDonald Tusk
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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