Ocieplenie na linii Waszyngton-Kijów. "Trump lubi zwycięzców"

Od upokorzenia w Gabinecie Owalnym i "afery garniturowej" do serdecznych uśmiechów i konkretnych sojuszniczych obietnic. Skąd tak radykalna wolta Donalda Trumpa wobec Wołodymyra Zełenskiego? - Trump to zmienny człowiek. Jest jednak jedna rzecz, która tym razem stawia prezydenta Ukrainy w zupełnie innej pozycji - mówi w rozmowie z TVN24+ John Herbst, były ambasador USA w Kijowie.Artykuł dostępny w subskrypcji
Gdy Wołodymyr Zełenski przekroczył próg Gabinetu Owalnego w lutym 2025 roku, miał na sobie ten sam strój, który nosił od pierwszych dni wojny: prosty czarny longsleeve. Nie miał marynarki ani krawata. Tamto spotkanie zakończyło się katastrofą. Po ostrej wymianie zdań ukraiński prezydent opuścił Biały Dom bez podpisania umowy czy choćby wspólnej konferencji z gospodarzem.
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