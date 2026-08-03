Ocieplenie na linii Waszyngton-Kijów. "Trump lubi zwycięzców"

Wołoymyr Zełenski na lotnisku w Waszyngtonie

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Gdy Wołodymyr Zełenski przekroczył próg Gabinetu Owalnego w lutym 2025 roku, miał na sobie ten sam strój, który nosił od pierwszych dni wojny: prosty czarny longsleeve. Nie miał marynarki ani krawata. Tamto spotkanie zakończyło się katastrofą. Po ostrej wymianie zdań ukraiński prezydent opuścił Biały Dom bez podpisania umowy czy choćby wspólnej konferencji z gospodarzem.