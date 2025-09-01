Logo strona główna
Świat

Ukrywa się z dziećmi od czterech lat. Zdaniem policji widać go na tym nagraniu

Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego 3 lata temu mężczyznę
Nowa Zelandia, nagranie udostępnione przez policję. Zdaniem władz przedstawia mężczyznę, który zaginął z dziećmi w 2021 roku
Źródło: CNN, Nowozelandzka policja
Podczas piątkowej konferencji prasowej nowozelandzka policja poinformowała, że nagranie z włamania, do którego doszło 27 sierpnia w Piopio, prawdopodobnie przedstawia zaginionego cztery lata temu Toma Phillipsa. Mężczyzna "zniknął na odludziu" wraz z trójką dzieci niedługo po tym, jak stracił prawa do opieki nad nimi, podaje BBC.
Kluczowe fakty:
  • Niedawne włamanie do sklepu w nowozelandzkim miasteczku władze powiązały ze sprawą mężczyzny, który cztery lata temu uciekł wraz z trójką dzieci.
  • Zdaniem policji ukrywa się z nimi od tego czasu "w dziczy", a ktoś im w tym pomaga.
  • Władze podkreślają, że "ojciec wykorzystuje swoje umiejętności przetrwania" w takich warunkach, aby "zapewnić dzieciom wyżywienie, schronienie i ubrania".

W środę 27 sierpnia doszło do włamania do sklepu w Piopio, miejscowości położonej w Nowej Zelandii, na Wyspie Północnej, w regionie Waikato. Zdaniem policji na nagraniu z kamer monitoringu widoczny jest mężczyzna, który cztery lata temu uciekł wraz z trójką dzieci. Policja jest przekonana, że ​​to Tom Phillips, który po tym, jak odebrano mu prawa do opieki nad dziećmi, zabrał je z domu i, jak podaje CNN, "zamieszkał w nimi na odludziu". Od tamtego czasu trwają ogólnokrajowe poszukiwania ojca oraz rodzeństwa: 9-letniej Ember, 10-letniego Mavericka i 11-letniej Jaydy.

 Tom Phillips i jego dzieci
 Tom Phillips i jego dzieci

Policja prosi o pomoc

- Funkcjonariusze badają nagranie pod kątem jakiegokolwiek związku z Phillipsem - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej starszy sierżant Andy Saunders z nowozelandzkiej policji. Sierżant poinformował, że mężczyzna oraz jego dziecko przebywali w okolicy sklepu około 13 minut, później odjechali quadem. W rozmowie ze stacją CNN właściciel sklepu przyznał, że zniknęło tylko mleko, a włamywaczy wystraszył alarm, który uruchomił się, gdy przecinali szlifierką zamki.

Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego mężczyznę
Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego mężczyznę
Źródło: Materiały policji, Nowa Zelandia

Zdaniem władz do tej pory ktoś pomagał się ukrywać ojcu z dziećmi. Stacja CNN podaje, że zdaniem władz "ojciec wykorzystuje swoje umiejętności przetrwania, aby zapewnić dzieciom wyżywienie, schronienie i ubrania".

Zauważeni tylko raz

Policja publikując nowe nagranie ma nadzieję, że mieszkańcy pomogą odnaleźć Phillipsa oraz zaginione rodzeństwo. - W centrum tego zdarzenia znajduje się trójka dzieci, które od czterech lat przebywają poza domem. Ich dobro jest dla nas najważniejsze - podkreśla Saunders. Jak podaje BBC, od czasu zaginięcia w 2021 roku, ojca i dzieci widziano tylko raz - natknęła się na nich grupa nastolatków podczas spaceru, nagrano ich wówczas telefonem. Na filmie widać było, jak cała czwórka w strojach maskujących wędruje w zalesionej, trudno dostępnej części kraju.

Ojciec uciekł z dziećmi. Trzy lata później zauważono ich ukrywających się w dziczy
Dowiedz się więcej:

Ojciec uciekł z dziećmi. Trzy lata później zauważono ich ukrywających się w dziczy

Jak podaje stacja CNN, w zeszłym roku matka dzieci zwróciła się z poruszającym apelem do wszystkich, którzy mają informacje na temat miejsca pobytu jej córek i syna, o skontaktowanie się z policją.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: BBC, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Materiały policji, Nowa Zelandia

Nowa Zelandia
