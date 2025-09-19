Kolejne norweskie myśliwce trafią do Polski

Norweskie myśliwce F-35 (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archive

W styczniu w ramach współpracy sojuszniczej Oslo skierowało na polskie lotniska myśliwce F-35 i system obrony przeciwlotniczej do ochrony centrum logistycznego na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce.

Pierwsze informacje o wysłaniu do Polski kolejnych F-35 pojawiły się w czerwcu, gdy na kanale X norweski minister obrony Tore O. Sandvik zapowiedział, że Norwegia planuje wzmocnić ochronę najważniejszego dla sprawnych dostaw dla Ukrainy hubu logistycznego w Rzeszowie. Szczegóły jesiennej misji mają być ujawnione w ciągu kilku tygodni.

- Na tym etapie nie ujawniamy więcej szczegółów o kontyngencie, jaki trafi do Polski, ale na pewno jego misja zacznie się jeszcze jesienią - powiedziała ppłk Stine Barclay Gaasland z Dowództwa Generalnego Norweskich Sił Zbrojnych.

Norweski myśliwiec F-35 Źródło: VanderWolf Images / Shutterstock.com

