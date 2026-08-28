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Świat

Norwegia ma nowego króla. Jakie imię przyjął?

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Haakon VIII
Król Haakon VIII i królowa Mette-Marit na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Cornelius Poppe/PAP
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Po śmierci Haralda V królem Norwegii został jego syn Haakon VIII, do tej pory znany jako książę Haakon. Zgodnie z zasadami sukcesji 53-letni monarcha objął tron automatycznie w chwili śmierci swego ojca.

Nowy król przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingryda Aleksandra - księżniczką następczynią tronu.

Zgodnie z konstytucją nowy monarcha składa przed parlamentem przysięgę, że będzie rządził zgodnie z konstytucją i prawem. Jeśli Storting nie obraduje, król składa przysięgę na piśmie podczas posiedzenia Rady Państwa, a następnie powtarza ją na pierwszym posiedzeniu parlamentu.

Haakon z żoną i córką, księżniczką Ingrydą Aleksandrą
Haakon z żoną i córką, księżniczką Ingrydą Aleksandrą
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Stian Lysberg Solum

Król Harald V nie żyje

Harald V zmarł w piątek o godz. 6.35 w Rikshospitalet w Oslo. W tym samym momencie dotychczasowy następca tronu - książę Haakon został nowym monarchą. Nie jest do tego potrzebna koronacja ani osobna decyzja władz.

Haakon był przygotowywany do objęcia tronu przez większość życia. Następcą Haralda V został w 1991 roku, gdy po śmierci Olafa V jego ojciec objął tron. W ostatnich latach Haakon wielokrotnie wykonywał obowiązki głowy państwa jako regent podczas chorób i nieobecności króla. Bezpośrednio przed śmiercią ojca również pełnił tę funkcję.

Haakon VIII
Haakon VIII
Źródło zdjęcia: NTB

Haakon urodził się 20 lipca 1973 roku Imię otrzymał po pradziadku, Haakonie VII, pierwszym władcy w pełni niepodległej Norwegii, który panował w latach 1905-1957.

Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
Norwegia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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