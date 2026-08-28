Świat Norwegia ma nowego króla. Jakie imię przyjął? Oprac. Maciej Wacławik |

Król Haakon VIII i królowa Mette-Marit na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Cornelius Poppe/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nowy król przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingryda Aleksandra - księżniczką następczynią tronu.

Zgodnie z konstytucją nowy monarcha składa przed parlamentem przysięgę, że będzie rządził zgodnie z konstytucją i prawem. Jeśli Storting nie obraduje, król składa przysięgę na piśmie podczas posiedzenia Rady Państwa, a następnie powtarza ją na pierwszym posiedzeniu parlamentu.

Haakon z żoną i córką, księżniczką Ingrydą Aleksandrą Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Stian Lysberg Solum

Król Harald V nie żyje

Harald V zmarł w piątek o godz. 6.35 w Rikshospitalet w Oslo. W tym samym momencie dotychczasowy następca tronu - książę Haakon został nowym monarchą. Nie jest do tego potrzebna koronacja ani osobna decyzja władz.

Haakon był przygotowywany do objęcia tronu przez większość życia. Następcą Haralda V został w 1991 roku, gdy po śmierci Olafa V jego ojciec objął tron. W ostatnich latach Haakon wielokrotnie wykonywał obowiązki głowy państwa jako regent podczas chorób i nieobecności króla. Bezpośrednio przed śmiercią ojca również pełnił tę funkcję.

Haakon VIII Źródło zdjęcia: NTB

Haakon urodził się 20 lipca 1973 roku Imię otrzymał po pradziadku, Haakonie VII, pierwszym władcy w pełni niepodległej Norwegii, który panował w latach 1905-1957.

Redagował AM