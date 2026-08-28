Norwegia ma nowego króla. Jakie imię przyjął?
Nowy król przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingryda Aleksandra - księżniczką następczynią tronu.
Zgodnie z konstytucją nowy monarcha składa przed parlamentem przysięgę, że będzie rządził zgodnie z konstytucją i prawem. Jeśli Storting nie obraduje, król składa przysięgę na piśmie podczas posiedzenia Rady Państwa, a następnie powtarza ją na pierwszym posiedzeniu parlamentu.
Król Harald V nie żyje
Harald V zmarł w piątek o godz. 6.35 w Rikshospitalet w Oslo. W tym samym momencie dotychczasowy następca tronu - książę Haakon został nowym monarchą. Nie jest do tego potrzebna koronacja ani osobna decyzja władz.
Haakon był przygotowywany do objęcia tronu przez większość życia. Następcą Haralda V został w 1991 roku, gdy po śmierci Olafa V jego ojciec objął tron. W ostatnich latach Haakon wielokrotnie wykonywał obowiązki głowy państwa jako regent podczas chorób i nieobecności króla. Bezpośrednio przed śmiercią ojca również pełnił tę funkcję.
Haakon urodził się 20 lipca 1973 roku Imię otrzymał po pradziadku, Haakonie VII, pierwszym władcy w pełni niepodległej Norwegii, który panował w latach 1905-1957.
Redagował AM