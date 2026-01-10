Logo strona główna
Świat

Akcja ratunkowa w Norwegii. Szukają nastolatków z Polski

shutterstock_2698753967
Szczyt Gaustatoppen w południowej Norwegii
Źródło: Google Earth
Pięciu nastoletnich turystów z Polski utknęło w sobotę wieczorem w rejonie góry Gaustatoppen w południowej Norwegii. Trwa akcja poszukiwawcza. Z bazy Rygge skierowano wojskowy śmigłowiec.

Wezwanie o pomoc od grupy nastoletnich chłopców z Polski służby ratunkowe otrzymały tuż po godzinie 19. Z powodu ciemności stracili oni orientację w terenie. Celem ich wycieczki był liczący 1891 metrów n.p.m. szczyt Gaustatoppen w regionie Telemark.

Policja poinformowała, że ma kontakt z Polakami, a śmigłowiec próbuje ich zlokalizować. Według służb grupa nie była odpowiednio przygotowana do aktualnej sytuacji pogodowej. W sobotę wieczorem na Gaustatoppen zarejestrowano minus 20 stopni Celsjusza, a grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła dwa metry.

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Norwegia
