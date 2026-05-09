Świat

Kolejny wirus na wycieczkowcu. Ponad setka zarażonych

Wycieczkowiec "Caribbean Princess"
Przybliżona lokalizacja "Caribbean Princess"
Źródło: Google Earth
Na liniowcu Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Potwierdzono zakażenie u ponad 100 osób z ponad 4 tysięcy na pokładzie. Patogen ten nie jest zazwyczaj śmiertelnie niebezpieczny, ale powoduje objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Jak podało amerykańskie rządowe Centrum Prewencji i Kontroli Chorów (CDC), na skutek zakażenia norowirusem zachorowało 102 pasażerów i 13 członków załogi wycieczkowca Caribbean Princess. Występujące wśród nich objawy obejmują biegunkę i wymioty.

Wycieczkowiec "Caribbean Princess"
Wycieczkowiec "Caribbean Princess"
Źródło: Ajith Achuthann/Shutterstock

CDC podaje, że na statku znajduje się łącznie 3116 pasażerów i 1131 członków załogi, a chorzy zostali odizolowani od pozostałych osób. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez agencję, w odpowiedzi na wybuch epidemii na pokładzie wzmocniono procedury dotyczące dezynfekcji, a od osób wykazujących objawy pobrano materiał do badań.

Wybuch epidemii na statku zgłoszono w czwartek 7 maja. Statek, który pod koniec kwietnia wyruszył z Port Everglades na Florydzie, obecnie znajduje się na południowy wschód od Bahamów i zmierza w stronę Nassau.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsza osoba z Polski pod nadzorem sanitarnym. Grzesiowski wyjaśnia

Polska

Oświadczenie armatora

Firma Princess Cruises potwierdziła w oświadczeniu, że "ograniczona liczba osób zgłosiła łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe podczas rejsu Caribbean Princess z Port Everglades, skąd wyruszyła 28 kwietnia".

Jak zapewnił armator, na pokładzie wdrożono nadzwyczajny reżim sanitarny. "Po przybyciu do Port Canaveral 11 maja Caribbean Princess przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję przed wypłynięciem w kolejny rejs".

Norowirus jest dość powszechny, szczególnie na statkach, i w żaden sposób nie jest związany z ogniskiem hantawirusa na pokładzie statku wycieczkowego MV Hondius. Według CDC jest to czwarty przypadek epidemii choroby żołądkowo-jelitowej zgłoszony na statku wycieczkowym w tym roku.

Źródło: ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Ajith Achuthann/Shutterstock

Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
