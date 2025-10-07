Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z fizyki

Instytut Karolinska w dniu przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Otrzymali ją John Clarke, Michel H. Devoret oraz John M. Martinis za "odkrycie makroskopowego kwantowego tunelowania mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym".

Nagrodą, w wysokości 11 mln koron szwedzkich, podzielą się po równo.

Nagroda z mechaniki kwantowej

John Clarke, Michel H. Devoret oraz John M. Martinis "pokazali fizykę kwantową w działaniu", stwierdzono w uzasadnieniu. "Głównym pytaniem w fizyce jest maksymalny rozmiar układu, który może zademonstrować efekty mechaniki kwantowej. Tegoroczni laureaci przeprowadzili eksperymenty z obwodem elektrycznym, w którym zaprezentowali zarówno kwantowe tunelowanie mechaniczne jak i poziomy skwantyzowanej energii w systemie dostatecznie dużym, by móc go trzymać w dłoni", napisano.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025 Rozwiń

Clarke, Devoret i Martinis prowadzili eksperymenty z użyciem obwodu elektrycznego zbudowanego z nadprzewodników, które przewodzą prąd bez elektrycznego oporu. Chip, który zawierał ten obwód, miał około centymetra. Wcześniej tunelowanie i kwantyzacja energii były badane w układach składających się z zaledwie kilku cząstek.

W badaniach noblistów zjawiska te pojawiły się w układzie mechaniki kwantowej z miliardami par Coopera (pary elektronów o jednakowych, lecz przeciwnie skierowanych pędach i spinach), które wypełniały cały nadprzewodnik na chipie. W ten sposób badacze przenieśli efekty mechaniki kwantowej ze skali mikroskopowej do makroskopowej.

"Nagroda Nobla z fizyki w 2025 roku (została przyznana za - red.) zapewnienie możliwości rozwoju kolejnej generacji technologii kwantowych, w tym kwantowej kryptografii, kwantowych komputerów i kwantowych czujników", dodano.

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii kwota pieniężna, 11 mln koron szwedzkich (równowartość ok. 4,2 mln zł).

Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane osobom zajmującym się nauką i badaniami, działaniami na rzecz pokoju na świecie oraz literaturą. Nagroda ta swój prestiż zawdzięcza nie tylko długiej tradycji, ale przede wszystkim idei, która stała za jej ufundowaniem.

W środę przyznana zostanie nagroda w dziedzinie chemii, w czwartek - literatury, a w piątek - Pokojowa Nagroda Nobla. W poniedziałek, w kolejnym tygodniu, Bank Szwecji im. Alfreda Nobla przyzna swoją nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD