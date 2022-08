Jest jednym z krytyków reżimu Ortegi. "Nocne uprowadzenie" biskupa Alvareza

Policja w Nikaragui dokonała w piątek nalotu na Pałac Biskupów w diecezji Matagalpa, w którym przebywał w areszcie domowym biskup krytykujący prezydenta Daniela Ortegę. Duchowny Rolando Alvarez został przewieziony do innego aresztu w Managui, jego współpracownicy trafili do więzienia w tym mieście.

Policja poinformowała, że ​​biskup został zabrany do aresztu domowego w Managui, natomiast jego współpracownicy - duchowni, kleryk i kamerzysta - zostali przewiezieni do więzienia w tym mieście.

Siostrzenica 55-letniego biskupa Alvareza powiedziała, że ​​w piątek rano policja dokonała także nalotu na dom należący do jego rodziców w Managui.

Krytyk wieloletnich rządów Ortegi

Na początku sierpnia nikaraguańska policja poinformowała, że ​​prowadzi śledztwo w sprawie Alvareza. Policja oskarżyła duchownego - gdy zapowiedział "mszę w obronie pokoju społecznego" i procesję - o wykorzystywanie mediów społecznościowych do "organizowania bojówek oraz zachęcania ich do siania nienawiści przeciwko ludności poprzez szerzenie nastrojów niezadowolenia i wywoływanie zamętu, co wymierzone jest w społeczną harmonię".