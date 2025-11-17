Szkoła w Chibok po ataku dżihadystów z Boko Haram Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około godz. 4 nad ranem czasu lokalnego w mieście Maga w nigeryjskim stanie Kebbi. Do państwowej szkoły średniej z internatem wtargnęła grupa napastników uzbrojonych w karabiny.

Rzecznik lokalnej policji Nafiu Abubakar Kotarkoshi poinformował, że na miejscu pojawili się funkcjonariusze i doszło do wymiany ognia. Mimo to napastnicy porwali 25 dziewcząt, uciekając z nimi przez ogrodzenie. Dodał, że porywaczom próbował się przeciwstawić wicedyrektor szkoły Hassan Yakubu Makuku. Został jednak zastrzelony przez napastników. Rany postrzałowe odniósł także inny z pracowników placówki.

Atak na szkołę w Nigerii

Policja podała, że w okolicy rozmieszczono dodatkowe jednostki służb, w tym żołnierzy, w celu prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratunkowej na możliwych trasach ucieczki sprawców, m.in. w pobliskich lasach.

Nigeryjski portal Premium Times cytuje okolicznych mieszkańców, według których porywacze przedostali się na teren szkoły przez lasy Zamfara i działali bez przeszkód pomimo istniejących dwóch wojskowych punktów kontrolnych w pobliżu szkoły. BBC cytuje świadków, według nich szkołę zaatakowała "duża grupa" napastników, którzy później oddalili się z uczennicami w kierunku lasu.

W północno-zachodniej Nigerii co jakiś czas dochodzi do porwań uczniów przez uzbrojonych napastników, żądających okupu. W 2014 roku islamska grupa bojowników Boko Haram porwała 276 uczennic w mieście Chibok. Wielu dziewczętom udało się uciec lub zostały później uwolnione, ale niektóre zaginęły bez śladu.