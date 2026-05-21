Świat

Katastrofa budowlana przy granicy z Polską. Odnaleziono dwa ciała

Zawalony budynek w Goerlitz
Akcja ratunkowa w Goerlitz po katastrofie budowlanej
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Enex
W gruzach kamienicy, która zawaliła się w niemieckim Goerlitz, przy granicy z Polską, znaleziono ciała dwóch kobiet. Ratownicy poszukują trzeciej zaginionej osoby. Przyczyny katastrofy wciąż są nieznane.

Jak poinformowała w czwartek lokalna policja, kobiety odnalezione pod gruzami zawalonej w poniedziałek kamienicy w Goerlitz to dwie młode turystki z Rumunii.

Ciało 25-letniej obywatelki Rumunii znaleziono w środę około godziny 22.30 dzięki pomocy psa tropiącego. Prace zostały następnie na pewien czas wstrzymane, a po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pogotowia zwłoki wydobyto. Drugie ciało, 26-latki, zostało wydobyte w czwartek z przedniej części zawalonego budynku. Policja kryminalna zabezpieczyła ślady i prowadzi dochodzenie.

Za zaginionego uważa się obecnie 48-letniego mężczyznę, który ma obywatelstwo bułgarskie i niemieckie. Służby przeszukują teren z pomocą psów tropiących, częściowo przekopując się przez stosy gruzu łopatami, a nawet gołymi rękami - podała agencja dpa. Poszukiwania koncentrują się przede wszystkim w tylnej części gruzowiska.

Cytowana przez dpa Andrea Wirth z regionalnego oddziału Niemieckiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej podkreśliła, że tak zwany złoty czas przypada zazwyczaj na pierwsze 24 do 72 godzin po katastrofie budowlanej. - W tym okresie szanse na przeżycie są największe - zaznaczyła.

Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Zdaniem władz Goerlitz wygląda to najprawdopodobniej na wybuch gazu. Jak ustaliła policja, kilka godzin po zawaleniu się kamienicy znaleziono nieszczelną instalację gazową.

1 godz 4 min
