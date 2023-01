Wystawiła tysiące fałszywych zaświadczeń zwalniających z obowiązku noszenia maseczek. Pójdzie do więzienia

Prawie trzy lata pozbawienia wolności i trzyletni zakaz wykonywania zawodu - taki wyrok usłyszała niemiecka lekarka, która wystawiła ponad 4 tysiące fałszywych zaświadczeń uprawniających do nienoszenia maseczki. Kobieta musi też zapłacić karę finansową w wysokości 28 tys. euro, czyli kwoty, jaką zarobiła na swojej nielegalnej działalności.

We wtorek 3 stycznia regionalny sąd w Weinheim w południowo-zachodnich Niemczech przekazał, że lekarka, której personaliów nie ujawniono, została skazana za "wystawianie nieprawidłowych certyfikatów zdrowotnych" ludziom z całego kraju. Większości z nich miała nigdy nie spotkać, ani w żaden sposób nie zbadać. - Proces ten przypominał bardziej sprzedaż certyfikatów niż działalność medyczną - podkreślił sąd w uzasadnieniu wyroku skazującego.

Jak zaznacza regionalny nadawca publiczny SWR, obrońca lekarki nazwał proces jego klientki "procesem terroru". Uciekał się też do porównań z nazistami i mówił o "totalnym reżimie koronawirusowym". Po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że będzie się od niego odwoływał. W trakcie wtorkowej rozprawy przed budynkiem sądu w Weinheim zebrało się ok. 150 osób protestujących przeciwko skazaniu lekarki. Demonstranci mieli ze sobą transparenty z hasłami mówiącymi m.in. o bezużyteczności covidowych restrykcji. Policja przekazała, że była to legalna, zarejestrowana demonstracja.