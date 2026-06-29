Strzały na północy Niemiec. Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych
W poniedziałek w centrum miasta Stade doszło do otwarcia ognia, wskutek czego zginęło pięć osób. Wcześniej informowano o pięciu zabitych. Lokalne media podały, że strzały oddano w ośrodku dla młodzieży.
Zgodnie z informacjami służb wszyscy zabici to osoby dorosłe. Nieznana pozostaje liczba rannych.
Jak poinformował rzecznik policji, zatrzymano dwóch podejrzanych. Jeden z nich jest domniemanym strzelcem. Rola drugiego mężczyzny jest wyjaśniana. Nie podano szczegółów dotyczących zatrzymanych.
Strzały w Stade. Policja: zagrożenie minęło
Policja zakomunikowała, że zagrożenie dla mieszkańców minęło. Przekazano również, że na wolności nie ma innych podejrzanych. Trwa ustalanie szczegółów ataku, a motyw sprawców pozostaje niejasny.
Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, około 40 kilometrów na zachód od Hamburga.