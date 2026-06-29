Strzały na północy Niemiec. Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych

Strzały w Stade na północy Niemczech. Na miejscu pracują służby Źródło wideo: NEWS5/Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Fabian Hoefig

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W poniedziałek w centrum miasta Stade doszło do otwarcia ognia, wskutek czego zginęło pięć osób. Wcześniej informowano o pięciu zabitych. Lokalne media podały, że strzały oddano w ośrodku dla młodzieży.

Zgodnie z informacjami służb wszyscy zabici to osoby dorosłe. Nieznana pozostaje liczba rannych.

Stade w północnych Niemczech. Służby na miejscu, gdzie padły strzały Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Fabian Hoefig

Jak poinformował rzecznik policji, zatrzymano dwóch podejrzanych. Jeden z nich jest domniemanym strzelcem. Rola drugiego mężczyzny jest wyjaśniana. Nie podano szczegółów dotyczących zatrzymanych.

Strzały w Stade. Policja: zagrożenie minęło

Policja zakomunikowała, że zagrożenie dla mieszkańców minęło. Przekazano również, że na wolności nie ma innych podejrzanych. Trwa ustalanie szczegółów ataku, a motyw sprawców pozostaje niejasny.

Strzały pod Hamburgiem. Służby na miejscu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Fabian Hoefig

Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, około 40 kilometrów na zachód od Hamburga.

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