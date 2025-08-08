Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rozpędził się na niemieckiej autostradzie, stracił prawo jazdy

Polscy kierowcy przekraczają prędkość (zdjęcie ilustracyjne)
Autostrada A9 w Niemczech (nagranie archiwalne)
Źródło: Reuters
Mandat 900 euro i utrata prawa jazdy na trzy miesiące - tak ukarany został kierowca, który na niemieckiej autostradzie przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 200 kilometrów na godzinę.
Kluczowe fakty:
  • Niemcy znane są z autostrad bez limitów prędkości, ale na części tras obowiązują ograniczenia.
  • Porsche kierowcy jechało ponad 200 kilometrów na godzinę powyżej limitu.
  • Poza grzywną stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Kierowca, którego dane osobowe nie zostały ujawnione, przekroczył prędkość na autostradzie A2 w Burgu niedaleko Magdeburga 28 lipca. Fotoradar zarejestrował, że jego porsche panamera jechało z prędkością 321 kilometrów na godzinę - we wtorek podała policja. Pędził jednak na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h - podał niemiecki portal MDR, powołując się na służby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być

Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być

WARSZAWA
Z impetem wjechał do kościoła. Wymowny komentarz pastora

Z impetem wjechał do kościoła. Wymowny komentarz pastora

Ponad 200 km/h powyżej limitu

Kierowca został ukarany grzywną w wysokości 900 euro (równowartość ok. 3,8 tys. zł), ponadto odebrano mu prawo jazdy na trzy miesiące.

Niemcy słyną z autostrad, na których nie ma ograniczeń prędkości. Jak podaje niemiecki automobilklub ADAC, brak ograniczeń prędkości obowiązuje na 70,4 proc. autostrad u naszego wschodniego sąsiada. Na pozostałych niespełna 30 proc. autostrad znajdują się jednak tablice z ograniczeniem. Przykładowo maksymalnie 130 km/h pojedziemy na 4,7 proc. niemieckich autostrad, a 120 km/h na 7,8 proc. z nich.

Niemcy chcą ograniczenia prędkości na autostradach

W Niemczech od lat toczy się dyskusja na temat zlikwidowania autostrad bez ograniczenia prędkości. Z przeprowadzonego w marcu tego roku badania ośrodka Forsa wynika, że za takim rozwiązaniem opowiada się 57 proc. Niemców. W badaniu przeprowadzonym rok wcześniej odsetek ten wynosił jeszcze więcej - 63 proc., o czym pisał m.in. portal Handelsblatt (HB).

47 min
Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: CNN, MDR, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NiemcysamochodyAutostrady
Czytaj także:
para choroba rak shutterstock_671185222
Seksualność jest prawem. Choroba onkologiczna nie może go odbierać
Piotr Wójcik
Ewakuacja turysty
Atak epilepsji na górskim szlaku
Wrocław
Prokuratura Regionalna w Warszawie
Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO
Polska
imageTitle
Gwiazda EuroBasketu po pierwszych treningach z kadrą. Szlifuje formę na Polskę
EUROSPORT
nastolatki sklej
Szukają piątki dziewcząt. Apel policji
Kraków
Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej United States Border Patrol
Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"
Kultura i styl
pustynia kaktus arizona shutterstock_232246297
Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było
METEO
Mężczyzna z objawami zawału potrzebował pilnej pomocy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ławce, kilkanaście dni wcześniej "opuścił samowolnie szpital". Trafił tam ponownie
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki wywiąże się ze swoich obietnic? Sondaż
Polska
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
KONKRET24
imageTitle
Prowokowała koszulką, zgrywała niewiniątko. Kim jest rywalka Świątek
EUROSPORT
J. D. Vance
Podnieśli poziom wody w rzece, by wiceprezydent mógł popływać kajakiem
Świat
Matka była pijana (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka w ciąży, zostawiła bez opieki dwoje dzieci
Katowice
Donald Trump, prezydent USA
"Musi natychmiast ustąpić". Trumpowi nie podoba się prezes firmy technologicznej
BIZNES
mandat
Zjadł obiad, "na pamiątkę" zabrał talerze
Lublin
Brutalne zabójstwa kotów na działkach w Zgorzelcu
Na działkach giną koty
Wrocław
Utrudnienia podczas próby defilady
Próba generalna przed defiladą. Długa lista zamkniętych ulic
WARSZAWA
Maszewo. Atak na policjanta
Uderzył policjanta i uciekł
Szczecin
Tokio, Japonia
Tokio jest najlepszym miejscem na workation. Tu się najlepiej pracuje i wypoczywa
BIZNES
KPO
Minister o "cwaniackich projektach"
Polska
imageTitle
Kontrowersyjny transfer. Poważne oskarżenia, kibice protestują
EUROSPORT
Pogotowie poinformowało o potrąceniu policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wezwała policję do agresywnego partnera. Została zatrzymana
Kraków
Prezydent Karol Nawrocki z rodziną w towarzystwie byłej pary prezydenckiej
Gdzie zamieszka prezydent? "W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko"
Polska
34-latek ukrywał się w polach, kilka kilometrów od zakładu pracy
Wszedł do zakładu, podszedł do żony i zadał cios nożem
Opole
Jarosław Kaczyński
Nieprawidłowości w sprawie dotacji. Kaczyński komentuje
Polska
ABW
"W nieudolny sposób" próbował zostać agentem w Polsce
Świat
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Kłopoty zdrowotne Lewandowskiego
EUROSPORT
Droga uszkodzona po intensywnych opadach deszczu
Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"
METEO
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
WCH UJ budzi pytania o "powagę uniwersytetu". Jest petycja
Kraków
Wojna w Ukrainie, amerykańska haubica M777
"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica