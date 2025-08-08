Autostrada A9 w Niemczech (nagranie archiwalne) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Niemcy znane są z autostrad bez limitów prędkości, ale na części tras obowiązują ograniczenia.

Porsche kierowcy jechało ponad 200 kilometrów na godzinę powyżej limitu.

Poza grzywną stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Kierowca, którego dane osobowe nie zostały ujawnione, przekroczył prędkość na autostradzie A2 w Burgu niedaleko Magdeburga 28 lipca. Fotoradar zarejestrował, że jego porsche panamera jechało z prędkością 321 kilometrów na godzinę - we wtorek podała policja. Pędził jednak na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h - podał niemiecki portal MDR, powołując się na służby.

Ponad 200 km/h powyżej limitu

Kierowca został ukarany grzywną w wysokości 900 euro (równowartość ok. 3,8 tys. zł), ponadto odebrano mu prawo jazdy na trzy miesiące.

Niemcy słyną z autostrad, na których nie ma ograniczeń prędkości. Jak podaje niemiecki automobilklub ADAC, brak ograniczeń prędkości obowiązuje na 70,4 proc. autostrad u naszego wschodniego sąsiada. Na pozostałych niespełna 30 proc. autostrad znajdują się jednak tablice z ograniczeniem. Przykładowo maksymalnie 130 km/h pojedziemy na 4,7 proc. niemieckich autostrad, a 120 km/h na 7,8 proc. z nich.

Niemcy chcą ograniczenia prędkości na autostradach

W Niemczech od lat toczy się dyskusja na temat zlikwidowania autostrad bez ograniczenia prędkości. Z przeprowadzonego w marcu tego roku badania ośrodka Forsa wynika, że za takim rozwiązaniem opowiada się 57 proc. Niemców. W badaniu przeprowadzonym rok wcześniej odsetek ten wynosił jeszcze więcej - 63 proc., o czym pisał m.in. portal Handelsblatt (HB).