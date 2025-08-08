- Niemcy znane są z autostrad bez limitów prędkości, ale na części tras obowiązują ograniczenia.
- Porsche kierowcy jechało ponad 200 kilometrów na godzinę powyżej limitu.
- Poza grzywną stracił prawo jazdy na trzy miesiące.
Kierowca, którego dane osobowe nie zostały ujawnione, przekroczył prędkość na autostradzie A2 w Burgu niedaleko Magdeburga 28 lipca. Fotoradar zarejestrował, że jego porsche panamera jechało z prędkością 321 kilometrów na godzinę - we wtorek podała policja. Pędził jednak na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h - podał niemiecki portal MDR, powołując się na służby.
Ponad 200 km/h powyżej limitu
Kierowca został ukarany grzywną w wysokości 900 euro (równowartość ok. 3,8 tys. zł), ponadto odebrano mu prawo jazdy na trzy miesiące.
Niemcy słyną z autostrad, na których nie ma ograniczeń prędkości. Jak podaje niemiecki automobilklub ADAC, brak ograniczeń prędkości obowiązuje na 70,4 proc. autostrad u naszego wschodniego sąsiada. Na pozostałych niespełna 30 proc. autostrad znajdują się jednak tablice z ograniczeniem. Przykładowo maksymalnie 130 km/h pojedziemy na 4,7 proc. niemieckich autostrad, a 120 km/h na 7,8 proc. z nich.
Niemcy chcą ograniczenia prędkości na autostradach
W Niemczech od lat toczy się dyskusja na temat zlikwidowania autostrad bez ograniczenia prędkości. Z przeprowadzonego w marcu tego roku badania ośrodka Forsa wynika, że za takim rozwiązaniem opowiada się 57 proc. Niemców. W badaniu przeprowadzonym rok wcześniej odsetek ten wynosił jeszcze więcej - 63 proc., o czym pisał m.in. portal Handelsblatt (HB).
Autorka/Autor: wac//mm
Źródło: CNN, MDR, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock