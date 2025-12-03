Skradziono 20 tysięcy sztuk amunicji dla niemieckiej armii

- Do kradzieży doszło pod koniec listopada z zaparkowanego, cywilnego pojazdu.
- Chodzi o wojskową amunicję do pistoletów i karabinów - informują lokalne media.
- To nie pierwszy raz, kiedy w Niemczech zaginęła w tym roku amunicja.
Niemieckie ministerstwo obrony potwierdziło we wtorek, że "przesyłka z tysiącami sztuk amunicji" przeznaczona dla sił zbrojnych została skradziona w zeszłym tygodniu z pojazdu cywilnego kontrahenta. Rzecznik przekazał, że amunicję skradziono "z przyczepy cywilnego pojazdu transportowego, która była zaparkowana na noc" z 24 na 25 listopada. Wojsko odkryło, że z transportu brakuje około 20 tysięcy sztuk amunicji 28 listopada - dodano.
Sprawę bada wojsko z pomocą lokalnej policji - poinformowano.
Kradzież zauważono po kilku dniach
Rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony powiedział "Der Spiegel" we wtorek, że wojsko traktuje sprawę "bardzo poważnie", a taki rodzaj amunicji "nie może trafić w niepowołane ręce". Nie poinformowano, o jaki rodzaj amunicji chodzi, nieoficjalnie szczegóły podają jednak lokalne media. "Wstępna ocena wykazała, że skradziono około 10 000 sztuk ostrej amunicji do pistoletów, 9900 sztuk amunicji ćwiczebnej do karabinów szturmowych oraz tzw. amunicję dymną" - informuje niemiecki "Spiegel".
Skradziona amunicja w Niemczech
To nie pierwszy raz, kiedy w Niemczech zaginęła w tym roku amunicja, chociaż nie w takiej skali jak kradzież z zeszłego tygodnia. W sierpniu niemiecki nadawca ARD informował o zagubionych 90 sztukach amunicji, które zniknęły z komisariatu policji w Saksonii-Anhalt.
Listopadowa kradzież nastąpiła w momencie, gdy Niemcy próbują wzmocnić swoje siły zbrojne po latach powolnych inwestycji. Tydzień przed kradzieżą, koalicyjny rząd Niemiec przedstawił projekt ustawy o zwiększeniu liczebności armii do 260 tysięcy żołnierzy, z około 180 tysięcy obecnie, a także powiększeniu jej o dodatkowe 200 tysięcy rezerwistów, do 2035 roku.
Niemcy pozostają głównym dostawcą amunicji dla Ukrainy - przypomina CNN. Pod koniec sierpnia niemiecki producent Rheinmetall otworzył, jak twierdzi, największą w Europie fabrykę amunicji, aby sprostać rosnącemu popytowi.
Autorka/Autor: mart//mm
Źródło: CNN, Spiegel, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ©Bundeswehr/Marco Dorow