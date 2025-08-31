Rośnie liczba zatruć gazem rozweselającym. Skutki mogą być tragiczne

Szpital Charite w Berlinie na nagraniach z 2020 roku Źródło: Archiwum Reuters

Kluczowe fakty: W Niemczech tlenku diazotu - czyli gaz rozweselający - jest powszechnie dostępny, często ze smakowym dodatkiem.

Niemieckie służby toksykologiczne alarmują, że w niektórych przypadkach jego używanie może doprowadzić do trwałego uszczerbku zdrowia.

Gaz rozweselający zyskuje popularność wśród młodzieży. Niemiecki rząd planuje jednak zakazać go dla wszystkich osób poniżej 18 roku życia.

Jak poinformował David Stein, w 2024 roku otrzymali w sprawie zatrucia gazem rozweselającym dwa razy więcej telefonów niż w 2023 roku. Wzrost liczby takich zgłoszeń odnotowano, oprócz niemieckiej stolicy, także w Badenii-Wirtembergii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt oraz Turyngii.

W niektórych przypadkach - jak informują niemieckie służby toksykologiczne - dochodziło do trwałych uszkodzeń na zdrowiu, takich jak paraliż mięśni rąk i nóg.

Agencja dpa ostrzega, że rosnąca popularność gazu rozweselającego, oprócz ostrych zatruć, skutkuje też zwiększoną liczbą wypadków. Jako przykład podaje, że we Frankfurcie nad Menem 23-latek pod wpływem gazu rozweselającego wjechał na początku lipca w grupę osób jadących na hulajnogach. W wypadku zginęło dwóch młodych mężczyzn.

Wyzwaniem dla niemieckich służb pozostaje fakt, że na ten moment zgromadzono niewiele danych dotyczących rozpowszechnienia zażywania gazu rozweselającego. Tymczasem konsumpcja tlenku diazotu przez dzieci i młodzież wiąże się z dużym ryzykiem. Może prowadzić do utraty świadomości, omdleń, halucynacji, a nawet trwałego uszkodzenia układu nerwowego.

"To nie jest nieszkodliwy imprezowy żart"

W Niemczech gaz rozweselający jest powszechnie dostępny, często ze smakowym dodatkiem, co sprzyja bagatelizowaniu zagrożenia. Wprowadza on w krótkotrwały stan błogości, a zażywa się go najczęściej wdychając ze zwykłych balonów.

Pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw walki z narkotykami Hendrik Streeck ostrzega jednak, że tlenek diazotu "to nie jest nieszkodliwy imprezowy żart".

Gaz rozweselający, który zyskuje na popularności wśród młodzieży jako poprawiająca nastrój używka, ma być w planach niemieckiego rządu zakazany dla wszystkich osób poniżej 18 roku życia. Niektóre miasta i kraje związkowe wprowadziły już własne regulacje zakazujące gazu rozweselającego lub ograniczające dostęp do tej substancji.

