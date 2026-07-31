Pierwszy taki sondaż. "Silne obawy" w Niemczech

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Sondaż wyborczy w Berlinie wykonany przez instytut INSA okazał się historyczny. W badaniu po raz pierwszy na samodzielne prowadzenie wysunęła się Alternatywa dla Niemiec (AfD), skrajnie prawicowa partia i organizacja uznawana przez niemiecki kontrwywiad za ekstremistyczną. Może ona liczyć na głosy 19 procent Berlińczyków. Obecnie miastem rządzi koalicja chadeków i socjaldemokratów. Wybory w Berlinie odbędą się 20 września.

Co to oznacza dla Berlina i całych Niemiec?