Pierwszy taki sondaż. "Silne obawy" w Niemczech

Izolowana w Niemczech skrajnie prawicowa partia AfD wciąż rośnie w siłę. Przełomowy sondaż przed lokalnymi wyborami w Berlinie może zwiastować daleko idące zmiany na niemieckiej scenie politycznej.Artykuł dostępny w subskrypcji
Sondaż wyborczy w Berlinie wykonany przez instytut INSA okazał się historyczny. W badaniu po raz pierwszy na samodzielne prowadzenie wysunęła się Alternatywa dla Niemiec (AfD), skrajnie prawicowa partia i organizacja uznawana przez niemiecki kontrwywiad za ekstremistyczną. Może ona liczyć na głosy 19 procent Berlińczyków. Obecnie miastem rządzi koalicja chadeków i socjaldemokratów. Wybory w Berlinie odbędą się 20 września.
Co to oznacza dla Berlina i całych Niemiec?
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