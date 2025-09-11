Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sąsiedzi zapowiadają wzmocnienie Polski. Więcej myśliwców, śmigłowce i żołnierze

Niemieckie myśliwce Eurofighter
Kosiniak-Kamysz: NATO zdało egzamin
Źródło: TVN24
Niemcy planują podwoić liczbę myśliwców typu Eurofighter skierowanych do reagowania na polskim niebie - przekazała agencja dpa. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius zapowiedział rozszerzenie działań obronnych w przestrzeni powietrznej nad Polską. Czechy zamierzają wysłać trzy śmigłowce i żołnierzy.
Kluczowe fakty:
  • W związku z przekroczeniem polskich granic przez rosyjskie drony, nasi sąsiedzi zapowiadają rozszerzenie wojskowego wsparcia.
  • Do zespołu szybkiego reagowania w Polsce zadysponowane są dwa niemieckie myśliwce typu Eurofighter. Ma być ich więcej.
  • Prócz śmigłowców, do Polski z Czech trafi 100 żołnierzy.

Niemcy rozszerzą i zintensyfikują działania w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej nad Polską - zapowiedział w czwartek rzecznik rządu Republiki Federalnej Niemiec Stefan Kornelius.. Ogłosił też, że Niemcy wzmocnią swoje zaangażowanie na wschodniej granicy NATO.

Bundeswehra jest już obecna w przestrzeni powietrznej nad Polską z dwoma Eurofighterami, stacjonującymi na co dzień w porcie lotniczym Rostock-Laage na północy Niemiec - przypomniała niemiecka agencja dpa.

Teraz ich liczba zwiększy się do czterech. Ponadto ich misja, która dotychczas była planowana tylko do 30 września, zostanie przedłużona do 31 grudnia - podała dpa.

Niemieckie myśliwce Eurofighter
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Źródło: Bundeswehr/Christian Timmig

Kornelius, cytowany przez Reutersa, zadeklarował, że Berlin zintensyfikuje również wsparcie dla Ukrainy i będzie działał w ramach UE na rzecz szybkiego przyjęcia 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w środę, że nie uważa naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony za przypadkowe. Jego zdaniem to "bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w całej Europie".

Czesi wyślą Polsce śmigłowce

Szefowa czeskiego resortu obrony Jana Czernochova powiedziała tego samego dnia, że żołnierze z jej kraju z trzema śmigłowcami mogą zostać wysłani do Polski w ciągu trzech dni.

Czernochova zwróciła uwagę, że państwa NATO, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podkreślają, że konieczne jest wykazanie jedności. Wyraziła poparcie dla Polski, wskazując, że jest ona najbliższym sąsiadem, z którym Czechy dzielą historię, wartości cywilizacyjne, a także obawy i zagrożenia ze strony Rosji.

Zełenski ma dla Europy propozycję w sprawie dronów. Reuters: polscy wojskowi pojadą się szkolić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski ma dla Europy propozycję w sprawie dronów. Reuters: polscy wojskowi pojadą się szkolić

Czeskie śmigłowce pomogą polskiej armii w ochronie kraju przed dronami operującymi na małych wysokościach, poinformowało w środę czeskie ministerstwo obrony. Konkretne zadania jednostki są obecnie uzgadniane przez szefów sztabów generalnych Czech i Polski - przekazała Czernochova.

Wraz z trzema śmigłowcami do Polski ma trafić około 100 czeskich żołnierzy z jednostki śmigłowców do operacji specjalnych z 22. bazy lotnictwa śmigłowcowego w Namieszti nad Oslavou, z której maszyny i żołnierze działali już w Polsce. Ostatnio pomagali podczas powodzi, które dotknęły Polskę i Czechy we wrześniu ubiegłego roku.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Polskie i sojusznicze lotnictwo zostało poderwane i zestrzeliło te bezzałogowce, które mogły stwarzać bezpośrednie zagrożenie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Bundeswehr/Christian Timmig

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyCzechyBundeswehraWojskoWojsko PolskieŚmigłowiecLotnictwoDronyNATO
Czytaj także:
shutterstock_2597617763
Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt
BIZNES
Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Sondaż zaufania. Wyraźny lider badania
Polska
imageTitle
Najpierw krytykowali go Biało-Czerwoni, teraz Donczić. Polski sędzia pod ostrzałem
EUROSPORT
Ulewa w Tokio
Ulewa nawiedziła stolicę. Jest ofiara śmiertelna
METEO
Watykan
Głos z Watykanu. "Jesteśmy na krawędzi przepaści"
Polska
imageTitle
Polacy przed trudnym zadaniem. Plan gier na mecz z Wielką Brytanią
EUROSPORT
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
WARSZAWA
Samantha Cameron
Żona byłego premiera zwija interes
BIZNES
Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie
Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
METEO
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Pokłócili się, czy nóż jest ostry. "Fakt zmasakrowania poza sporem"
Białystok
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Rosyjscy dyplomaci "na dywanikach" w kilku krajach
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
METEO
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
WARSZAWA
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Zełenski ma dla Europy propozycję w sprawie dronów. Reuters: polscy wojskowi pojadą się szkolić
Za treść banera odpowiada Fundacja Życie i Rodzina. To organizacja Kai Godek
Baner fundacji Kai Godek o "normalizacji zboczeń" zawisł przy szkole. Na ogrodzeniu plebanii
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
UEFA wybrała. Finał Ligi Mistrzyń na Stadionie Narodowym w Warszawie
EUROSPORT
Ukraina, obwód charkowski. Oddział dronów SZU
"Tak właśnie umieramy. To jak z najgorszego horroru". Wojna dronów w Ukrainie
Tomasz Słomczyński
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Cichanouska ostrzega: USA mogły otworzyć pewne furtki dla Rosji
Dezinformacja
Tak boty i "pożyteczni idioci" szerzą dezinformację
Fakty
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Obraduje RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska
Polska
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik MSWiA Karolina Gałecka
Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź
Bartosz Chyż
Antoni Macierewicz
Spięcie w Sejmie. Zaczął Macierewicz
Polska
imageTitle
13 minut pracy i po sprawie. Ganna najszybszy, ale stresu nie uniknął
EUROSPORT
Piotr Pytel - Krzysztof Dusza
Oskarżał ich człowiek Macierewicza. Niewinni po ośmiu latach
Polska
Burza, pioruny, silne burze
Burzowo i mgliście. Alarmy IMGW
METEO
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
Co siódma paczka wysyłana z Polski za granicę trafia dziś do Chin
Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej
BIZNES
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
METEO
37 min
pc
"Czy mogę być w ciąży, bo..?" Ginekolożka o historiach, od których "jeży się włos"
Kobiecy Punkt Widzenia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica