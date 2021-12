Wszyscy już poparli umowę koalicyjną. Nic nie stoi na przeszkodzie do utworzenia nowego rządu

86 procent głosujących członków partii Zielonych opowiedziało się za umową koalicyjną z SPD i FDP. 12 procent głosowało przeciw, a dwa procent wstrzymało się od głosu. - Wchodzimy tym samym do rządu z SPD i FDP - powiedział w Berlinie dyrektor zarządzający Zielonych Michael Kellner. Według niego w głosowaniu wzięło udział 57 procent z około 125 tysięcy członków ugrupowania.

Zgoda Zielonych oznacza, że umowa koalicyjna może zostać podpisana we wtorek. W środę Olaf Scholz (SPD) ma zostać wybrany na kanclerza, a jego gabinet zaprzysiężony.

Poparcie delegatów FDP

Lider FDP i przyszły minister finansów Christian Lindner w swoim wystąpieniu przed głosowaniem promował koalicję z socjaldemokratami i Zielonymi. - Jestem przekonany, że kraj skorzysta na tej koalicji, możliwy jest nowy kierunek w Niemczech. Jest to umowa koalicyjna na rzecz polityki centrowej, która nie przesuwa naszego kraju na lewo, lecz chce go prowadzić do przodu - powiedział Lindner.