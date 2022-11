Dziewczynka więziona siedem lat przez matkę i dziadków. W pokoju zamkniętym na klucz

Mówiła, że wyjeżdżają do Włoch

Niedługo po tym ojciec Mary kilkukrotnie zauważył ją z matką na ulicach Attendorn. Zgłosił to pracownikom opieki społecznej, którzy skontaktowali się z dziadkami. Ci z kolei potwierdzili informacje o przeprowadzce córki i wnuczki do Włoch. W rozmowie z SauerlandKurier ojciec Mary wyznał, że paczki, które wysyłał córce na włoski adres, były mu odsyłane w nietkniętym stanie. Stwierdził też, że kilkakrotnie myślał o odwiedzeniu dziecka, jednak był przekonany, że nawet jeśli zjawi się na miejscu, Rosmarie nie pozwoli mu zobaczyć córki.

Policja uwolniła ośmioletnią dziewczynkę

Ojca przesłucha prokuratura

Obecnie Mara przebywa w rodzinie zastępczej. Ojciec dziewczynki wyznał lokalnej prasie, że bardzo chciałby ją zobaczyć, jednak obecnie jest to niemożliwe ze względu na wciąż ustalane kwestie praw do opieki. Zanim do tego dojdzie, będzie musiał odpowiedzieć na pytania prokuratury, która dalej bada sprawę. Matce i dziadkom dziewczynki grozi do 10 lat więzienia.