Świat

Decyzja polityka AfD. "Powinny zapalić się czerwone lampki"

Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec stała się drugą siłą w kraju
Źródło: Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Chadecy i socjaldemokraci chcą zablokować podróż do Moskwy polityka Alternatywy dla Niemiec (AfD) Markusa Frohnmaiera. Politycy koalicji rządowej obawiają się, że w jej trakcie może dojść do wycieku poufnych informacji.

Wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Markus Frohnmaier planuje wyjazd na wiosnę do Moskwy. - Myślę, że ważne jest, by utrzymać otwarte kanały komunikacji - stwierdził w telewizji RTL.

Ogłoszenie takich zamiarów wywołało w Niemczech krytykę ze strony polityków rządzącej koalicji CDU/CSU i SPD. - AfD zawsze stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bo znaczna część jej członków zachowuje się ulegle wobec wrogów naszej demokracji, w szczególności wobec Władimira Putina - powiedział w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z dziennikiem "Handelsblatt" Marc Henrichmann, przewodniczący parlamentarnego gremium kontrolującego niemieckie służby wywiadowcze. Jak dodał: "w Bundestagu powinny zapalić się wszystkie czerwone lampki".

Profesor Andrzej Nowak na spotkaniu z politykami AfD
Doradca Nawrockiego obok AfD. Co na to prezes?
Tomasz Pupiec
Donald Tusk w Gdyni
Tusk: to z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić
Polska
Prof. Andrzej Nowak podczas spotkania w Bundestagu
"Jako prywatna osoba". Doradca Nawrockiego tłumaczy udział w spotkaniu z politykami AfD

Do "zapobieżenia podróży" Frohnmaiera kierownictwo AfD wezwał inny deputowany CDU, Roderich Kiesewetter.

Krytyka Frohnmaiera w Bundestagu płynie także ze strony socjaldemokratów. Reprezentujący SPD Sebastian Fiedler ocenił, że "nie ma wątpliwości", iż polityk AfD "utrzymuje stałe kontakty z Rosją i jest częścią szerokiej rosyjskiej operacji wpływu".

Bundestag
Bundestag
Źródło: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

AfD chce ponownego uruchomienia Nord Stream

Frohnmaier to 33-letni polityk ze skrajnej frakcji AfD, który uznawany jest za bliskiego współpracownika współprzewodniczącej ugrupowania Alice Weidel. Deputowanym do Bundestagu jest od 2017 roku, reprezentuje Badenię-Wirtembergię.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Politycy AfD powitali doradcę prezydenta Nawrockiego "w Prusach"

Wcześniej w weekend współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla w nagraniu zamieszczonym na portalu X oświadczył: "Chcemy naprawić Nord Stream, ponownie go uruchomić. Chętnie podzielimy się tanim gazem z Polską".

Możliwa "gorąca konfrontacja" z Rosją

Niemieccy politycy koalicji rządowej, na czele z kanclerzem RFN Friedrichem Merzem, otwarcie wyrażają spore zaniepokojenie działaniami Rosji, szczególnie w obliczu wykrywania nad terytorium RFN rojów dronów.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger powiedział w poniedziałek w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją. Jego zdaniem Kreml dąży do doprowadzenia Europy do "stanu rezygnacji".

Największe niemieckie partie polityczne od lat izolują AfD na krajowej scenie, zarzucając jej działaczom radykalizm i prawicowy populizm, a także utrzymywanie kontaktów z Rosjanami.

W ostatnich wyborach parlamentarnych Alternatywa dla Niemiec uzyskała 20,8 proc. głosów i był to drugi najlepszy wynik po koalicji CDU/CSU z poparciem 28,5 procent. Obecnie w niektórych sondażach AfD jest już samodzielnym liderem.

pc

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica