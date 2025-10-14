Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec stała się drugą siłą w kraju Źródło: Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Markus Frohnmaier planuje wyjazd na wiosnę do Moskwy. - Myślę, że ważne jest, by utrzymać otwarte kanały komunikacji - stwierdził w telewizji RTL.

Ogłoszenie takich zamiarów wywołało w Niemczech krytykę ze strony polityków rządzącej koalicji CDU/CSU i SPD. - AfD zawsze stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bo znaczna część jej członków zachowuje się ulegle wobec wrogów naszej demokracji, w szczególności wobec Władimira Putina - powiedział w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z dziennikiem "Handelsblatt" Marc Henrichmann, przewodniczący parlamentarnego gremium kontrolującego niemieckie służby wywiadowcze. Jak dodał: "w Bundestagu powinny zapalić się wszystkie czerwone lampki".

Do "zapobieżenia podróży" Frohnmaiera kierownictwo AfD wezwał inny deputowany CDU, Roderich Kiesewetter.

Krytyka Frohnmaiera w Bundestagu płynie także ze strony socjaldemokratów. Reprezentujący SPD Sebastian Fiedler ocenił, że "nie ma wątpliwości", iż polityk AfD "utrzymuje stałe kontakty z Rosją i jest częścią szerokiej rosyjskiej operacji wpływu".

AfD chce ponownego uruchomienia Nord Stream

Frohnmaier to 33-letni polityk ze skrajnej frakcji AfD, który uznawany jest za bliskiego współpracownika współprzewodniczącej ugrupowania Alice Weidel. Deputowanym do Bundestagu jest od 2017 roku, reprezentuje Badenię-Wirtembergię.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Politycy AfD powitali doradcę prezydenta Nawrockiego "w Prusach"

Wcześniej w weekend współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla w nagraniu zamieszczonym na portalu X oświadczył: "Chcemy naprawić Nord Stream, ponownie go uruchomić. Chętnie podzielimy się tanim gazem z Polską".

Możliwa "gorąca konfrontacja" z Rosją

Niemieccy politycy koalicji rządowej, na czele z kanclerzem RFN Friedrichem Merzem, otwarcie wyrażają spore zaniepokojenie działaniami Rosji, szczególnie w obliczu wykrywania nad terytorium RFN rojów dronów.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger powiedział w poniedziałek w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją. Jego zdaniem Kreml dąży do doprowadzenia Europy do "stanu rezygnacji".

Największe niemieckie partie polityczne od lat izolują AfD na krajowej scenie, zarzucając jej działaczom radykalizm i prawicowy populizm, a także utrzymywanie kontaktów z Rosjanami.

W ostatnich wyborach parlamentarnych Alternatywa dla Niemiec uzyskała 20,8 proc. głosów i był to drugi najlepszy wynik po koalicji CDU/CSU z poparciem 28,5 procent. Obecnie w niektórych sondażach AfD jest już samodzielnym liderem.

