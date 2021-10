Mieli organizować najemników do walki w Jemenie. Byli żołnierze niemieckiej armii aresztowani

Według Prokuratury Federalnej istnieje "silne podejrzenie", że obaj mężczyźni chcieli "jako przywódcy" założyć "organizację terrorystyczną". Podejrzani opracowali na początku roku plan utworzenia oddziału najemników liczącego do 150 osób. Mieli to być przede wszystkim inni byli żołnierze Bundeswehry, a także byli policjanci. Prokuratura Federalna podała, że jeden z dwóch aresztowanych kontaktował się już z co najmniej siedmioma osobami w celu zwerbowania ich do grupy paramilitarnej.