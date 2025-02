Prezydent Emmanuel Macron był w poniedziałek gospodarzem nieformalnego spotkania europejskich przywódców, poświęconego sprawie Ukrainy. Do stolicy Francji przyjechali szefowie rządów: Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii oraz Danii, a także: sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

"Po raz kolejny wygłaszali frazesy o pomocy Ukrainie"

Jak opisuje Politico głównym przedmiotem sporu było to, czy wysłać wojska na Ukrainę, jeśli zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakończenia wojny. Zauważa, że prezydent USA wykluczył zarówno wysłanie amerykańskich sił, jak i pozwolenie Ukrainie na przystąpienie do NATO, co oznacza, że ​​wszelkie wysiłki mające na celu powstrzymanie Rosji przed ponownym atakiem na Ukrainę będą musiały zostać poniesione przez Europejczyków.