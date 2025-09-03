Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nieakceptowalna propozycja" Putina dla Zełenskiego 

Władimir Putin
Rada dla Zełenskiego przed spotkaniem z Putinem
Źródło: TVN24
Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył w środę, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jeśli ten przyjedzie do Moskwy. Dyktator składa taką propozycję już drugi raz. Słowa rosyjskiego prezydenta doczekały się odpowiedzi ze strony szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihy.

Władimir Putin przebywa aktualnie z wizytą w Chinach. W środę odniósł się do ewentualnego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Dwustronne rozmowy po raz pierwszy położyła na stół ukraińska delegacja w trakcie rozmów pokojowych w Stambule. Później potrzebę spotkania w tej formie podkreślał prezydent USA Donald Trump, po szczycie z Putinem na Alasce. Ostatecznie nie poczyniono w tym kierunku znaczących postępów. Zełenski deklaruje, że jest gotowy na rozmowę z przywódcą Rosji

Putin chce rozmawiać u siebie

- Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy się z nim spotkam - powiedział w środę Putin i dodał, że jest gotowy na spotkanie, jeśli zostanie takie przygotowane. 

Dyktator, odpowiadający za wywołanie w 2022 roku pełnoskalowej agresji na Ukrainę, stwierdził dodatkowo, że "jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, można będzie osiągnąć akceptowalny dla wszystkich sposób zakończenia konfliktu na Ukrainie".

Jego zdaniem Rosja nie walczy na Ukrainie o zajęcie terenów ukraińskich, ale o prawa tamtejszych ludzi. Mimo prowadzonych od wielu tygodni negocjacji w sprawie zakończenia wojny, nie ustają rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, a rakiety i drony spadają na domy oraz infrastrukturę cywilną, raniąc i zabijając przy tym cywilów. Putin powtórzył w środę także swój sprzeciw wobec ewentualnego dołączenia Ukrainy do NATO.

Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"

MSZ Ukrainy: nieakceptowalna propozycja

Na propozycję Putina zareagował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. 

"Putin kontynuuje chaos wokół nieakceptowalnych propozycji" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych. 

Podkreślił, że aktualnie siedem państw jest gotowych na zorganizowanie spotkania pomiędzy Ukrainą i Rosją w sprawie zakończenia wojny. Minister wskazał Austrię, Szwajcarię, Turcję, Watykan oraz trzy państwa w Zatoce Perskiej (Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie - red.). "To poważne propozycje i prezydent Zełenski jest gotowy na spotkanie w każdym momencie" - dodał Sybiha. 

Podkreślił, że tylko presja na Rosję może pomóc w uzyskaniu postępu w procesie pokojowym. 

Rozmowy pokojowe w Moskwie?

Propozycja Putina, aby o końcu wojny rozmawiać w stolicy jego kraju, nie jest nowością. Po raz pierwszy taka ewentualność pojawiła się przy okazji spotkania europejskich przywódców i Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

W trakcie rozmów amerykański przywódca zadzwonił do Putina. Francuska telewizja BFM przekazała, że miał on zaproponować, aby Zełenski przybył na negocjacje do Moskwy. Z kolei francuska agencja AFP donosiła, że prezydent Ukrainy odrzucił taką opcję. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
03 1650 tlumacz-0002

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

03 1650 tlumacz-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinRosjaUkrainaWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Chaos na mecie w Bilbao. 11. etap bez zwycięzcy
Najnowsze
Donald Trump i Karol Nawrocki przed Białym Domem
Opóźnienie, czerwony dywan i przelot myśliwców. Trump przywitał Nawrockiego
Świat
03 1650 usa 2-0001
Nawrocki u Trumpa. Rozpoczęło się spotkanie w Białym Domu
RELACJA
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
WARSZAWA
Osuwiska po ulewach w Trieście
Włoskie miasto pod wodą, ludzie uwięzieni w autach
METEO
shutterstock_2399165519
Atak hakerski na giganta. Fabryki przerwały pracę
BIZNES
Burze
Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju
METEO
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
Michał Istel
Do wybuchu doszło w poniedziałek
Odkręcił gaz i zostawił zapalony znicz, doszło do wybuchu
Łódź
imageTitle
Bez półfinału. Polki boleśnie rozbite w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
RPP: obniżka stóp uzasadniona inflacją
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: niedługo będziemy mieć jasność
Świat
Pochmurno, chłodniej
Weekend przyniesie ochłodzenie i burze. Kiedy wróci ciepło?
METEO
imageTitle
Dla Holendrów mecz z Polską "kontrolą kursu"
EUROSPORT
Mężczyzna potrącony przez pociąg
Chciał sobie skrócić drogę, wpadł pod pociąg
Opole
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki po przylocie do USA
Pokaz lotniczy w Waszyngtonie ku pamięci polskiego pilota
Polska
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie
BIZNES
imageTitle
Jeździł w drużynie z Kwiatkowskim, trafił do polskiej grupy
EUROSPORT
shutterstock_2633418365
Rata może być niższa o prawie tysiąc złotych
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany
Podczas awantury postrzelił siedmiolatkę
Łódź
Gz7lHJeWgAA56pv
To oni towarzyszą Nawrockiemu w USA. Skład delegacji
Polska
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
WARSZAWA
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Chiny pobiły niechlubny rekord
METEO
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
WARSZAWA
shutterstock_2650061865
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów
Zdrowie
Akcja policjantów (zdjęcie ilustracyjne)
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Thriller w pierwszym ćwierćfinale mistrzostw świata. Czekały 15 lat
EUROSPORT
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
EN_01656199_0493
Zagrał w "Szczękach". Do dziś zarabia jako "chłopiec zabity przez rekina"
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica