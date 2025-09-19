Nie żyje Brett James. Zginął w katastrofie samolotu

Nie żyje Brett James. Zginął w katastrofie lotniczej Źródło: CNN

Nie żyje Brett James. Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), jego samolot Cirrus SR22T rozbił się na polu we Franklin w Karolinie Północnej w czwartek około godziny 15 czasu lokalnego (godzina 22 czasu polskiego). Na pokładzie znajdowały się trzy osoby. Wszystkie zginęły. NBC News przekazało, że byli to: Brett James Cornelius (pełne imię i nazwisko artysty), Melody Carole i Meryl Maxwell Wilson.

Maszyna była zarejestrowana na Corneliusa i wystartowała z Nashville w stanie Tennessee. Miała tragicznie rozbić się kilkadziesiąt minut później. Dochodzenie w sprawie katastrofy przeprowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (National Transport Safety Board) oraz FAA.

Brett James Źródło: Terry Wyatt/Getty Images

Kim był Brett James?

Brett James był słynnym autorem tekstów piosenek, producentem muzycznym oraz piosenkarzem country. Jak podaje NBC News, najwięcej sławy przyniosło mu napisanie tekstu do piosenki "Jesus, Take The Wheel", przeboju numer jeden na listach przebojów Carrie Underwood w 2006 roku, który zdobył dwie nagrody Grammy. Utwór był stworzony we współpracy z Hillary Lindsey i Gordie Sampsonem.

Jak czytamy na stronie Nashville Songwriters Association International, ponad 500 piosenek Jamesa zostało nagranych przez największych artystów na świecie. Współpracował między innymi z takimi gwiazdami jak: Bon Jovi, Taylor Swift, Kelly Clarkson czy Backstreet Boys.

Artysta miał 57 lat. Zostawił żonę i czwórkę dzieci.

