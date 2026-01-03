Logo strona główna
Świat

CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni

Maduro
Donald Trump o okolicznościach pojmania Nicolasa Maduro. Relacja Michała Sznajdera
Nicolas Maduro po pojmaniu w Caracas został wzięty na pokład statku. Wspólnie z żoną ma być przetransportowany do Nowego Jorku - przekazał Donald Trump. Stacja CNN powołująca się na swoje źrodła przekazała zaś, że dyktatora zaskoczono w środku nocy i zabrano z własnej sypialni. Akcję mieli przeprowadzić komandosi z jednostki Delta Force.

Donald Trump zapowiedział konferencję prasową ws. ataku USA na godz. 17. czasu polskiego. Transmisja w TVN24 i TVN24+.

Prezydent Stanów Zjednoczonych najnowsze informacje o losach wenezuelskiego dyktatora przekazał w trakcie telefonicznego wywiadu na żywo w telewizji Fox News. Poinformował, że Maduro po pojmaniu przetransportowano na pokład statku i wspólnie z żoną ma on zostać wkrótce przewieziony do Nowego Jorku.

CNN: amerykańscy komandosi wyciągnęli Maduro i jego żonę z sypialni

Stacja CNN, powołując się na dwa anonimowe źródła, poinformowała o okolicznościach, w jakich Maduro i jego żona Cilia Flores zostali pojmani. Przekazała, że zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy. Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że żaden z żołnierzy USA nie zginął w operacji przeprowadzonej przez elitarną jednostkę sił specjalnych Delta Force. O tym, że operację przeprowadzili żołnierze Delta Force, informowały wcześniej źródła stacji CBS News. Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 roku, w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.

Trump o przyszłości Wenezueli i zaangażowaniu USA

Mówiąc o kolejnych krokach wobec Wenezueli, amerykański przywódca stwierdził w porannym wywiadzie, że USA "nie mogą ryzykować i pozwolić, by ktoś inny przejął władzę i kontynuował to, co było". W związku z tym - jak wskazał - Waszyngton "będzie bardzo zaangażowany" w kwestię przyszłości południowoamerykańskiego kraju.

- Chcemy zapewnić wolność ludziom, z którymi chcemy mieć dobre relacje. Myślę, że Wenezuelczycy są bardzo, bardzo szczęśliwi, ponieważ kochają Stany Zjednoczone - powiedział Trump.

Pytany, czy chce, by władze przejęła szefowa opozycji Maria Corina Machado - laureatka Nagrody Nobla - odparł "zobaczymy", zaznaczając, że kraj wciąż ma wiceprezydentkę (Delcy Rodriguez). Stwierdził przy tym, że członkowie reżimu Maduro nie byli wobec niego lojalni, a tych, którzy pozostaną lojalni, czeka ciężki los.

Trump w rozmowie z Fox News był też pytany o przyszłość wenezuelskiego sektora naftowego w obliczu dotychczasowej blokady Wenezueli przez USA. - Cóż, myślę, że będziemy w to mocno zaangażowani. Co mogę powiedzieć, mamy najwspanialsze firmy naftowe na świecie, największe, najlepsze i będziemy bardzo zaangażowani - powiedział amerykański przywódca.

Stwierdził, że musiał podjąć działania zbrojne przeciwko Wenezueli, porównując przemyt narkotyków i wywołane nim ofiary przedawkowania narkotyków do wojny. - Myślę, że to wysyła sygnał, że nie będziemy już dalej pomiatani jako kraj przez te kraje, gdzie chcemy być politycznie poprawni cały czas. Oni zabijają naszych ludzi. Gdybyśmy mieli wojnę i stracili 300 tysięcy ludzi (...). W wojnie secesyjnej zginęło 600 tysięcy - kontynuował.

pc

Autorka/Autor: mjz/adso

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Donald TrumpWenezuelaUSANicolas Maduro
