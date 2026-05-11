Świat Dym w samolocie w trakcie lądowania. Pasażerowie ewakuowani

W Airbusie linii Turkish Airlines podczas lądowania na lotnisku w stolicy Nepalu, Katmandu pojawił się dym Źródło: Reuters

Pasażerowie samolotu Turkish Airlines zostali ewakuowani z samolotu na lotnisku w stolicy Nepalu, Katmandu, po tym, jak z samolotu zaczął wydobywać się dym. Pojawił się w podwoziu samolotu, gdy Airbus A330 kołował po płycie lotniska po wylądowaniu.

"Wstępne oceny wskazują, że dym powstał w wyniku awarii technicznej przewodu hydraulicznego" - przekazał wiceprezes Turkish Airlines na portalu X.

Samolot linii Turkish Airlines po ewakuacji pasażerów w porcie lotniczym Katmandu Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Rzecznik nepalskiego urzędu lotnictwa cywilnego poinformował, że nikt nie został ranny. Pasażerowie zostali ewakuowani za pomocą nadmuchiwanych zjeżdżalni ratunkowych. - Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i zdrowi, a akcja ratunkowa została zakończona. Obecnie badamy przyczyny incydentu - powiedział Gyanendra Bhul w rozmowie z agencją AFP. Dodał, że jedyny pas startowy lotniska był zamknięty przez prawie dwie godziny.

🚨 BIG BREAKING: Emergency Evacuation at Kathmandu Airport

Turkish 🇹🇷 Airlines flight from Istanbul to Kathmandu, Nepal 🇳🇵 forced to undergo an emergency evacuation after a tire burst during landing at Tribhuvan International Airport (TIA).

— Ananda Nepali (@anandanepali99) May 11, 2026

Nepal posiada jeden z najbardziej odizolowanych i niebezpiecznych pasów startowych na świecie, położonych pośród ośnieżonych szczytów - w północno-wschodniej części kraju znajduje się lotnisko Lukla, będące bramą do Everestu. Jego krótki pas startowy jest umiejscowiony na zboczu między górami, a końcowy odcinek znajduje się na granicy przepaści.

Władze ogłosiły w 2025 roku, że zamierzają zainstalować nowe radary i systemy monitorowania pogody. W 2015 roku samolot Turkish Airlines z 224 pasażerami na pokładzie wypadł z pasa startowego podczas lądowania w Katmandu. Wypadek doprowadził do zamknięcia pasa startowego na cztery dni i odwołania wielu międzynarodowych lotów.

