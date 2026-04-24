Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie Zondacrypto
Świat

Witkoff i Kushner lecą do Pakistanu, Vance na razie pozostaje w USA "w gotowości"

|
J.D. Vance
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Biały Dom poinformował, że na negocjacje z władzami Iranu udadzą się specjalny wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Według CNN wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował z udziału w delegacji, gdyż w Islamabadzie ma zabraknąć przewodniczącego parlamentu Iranu, Mohammada Baghera Ghalibafa.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała w piątek, że w sobotę rano specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć głowy państwa Jared Kushner wyruszą do Pakistanu na rozmowy z delegacją władz Iranu.

- Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o tę osobistą rozmowę - powiedziała Leavitt w telewizji Fox News. - Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia - dodała.

J.D. Vance "w gotowości"

Wcześniej stacja CNN podała, że Witkoff i Kushner w weekend udadzą się na negocjacje z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim. Jeśli rozmowy okażą się obiecujące, do zespołu dołączyć może wiceprezydent USA J.D. Vance.

Jak podała telewizja, Vance nie planuje obecnie udziału w spotkaniu w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, ze względu na nieobecność przewodniczącego parlamentu Iranu, Mohammada Baghera Ghalibafa. CNN przekazała, że Ghalibaf jest postrzegany przez urzędników Białego Domu jako szef delegacji irańskiej i odpowiednik Vance'a.

W Fox News Karoline Leavitt potwierdziła, że wiceprezydent J.D. Vance może wylecieć do Pakistanu, aby dołączyć do rozmów, jeśli okażą się one sukcesem.

- Prezydent, wiceprezydent i sekretarz stanu będą czekać tu, w Stanach Zjednoczonych, na wiadomości, a wiceprezydent, jak rozumiem, będzie w gotowości, by udać się do ​​Pakistanu, jeśli uznamy to za konieczne - powiedziała Leavitt.

Kushner i Witkoff od miesięcy biorą udział w rozmowach z irańskimi negocjatorami, w tym z Aragczim. Poprzednia runda negocjacji pokojowych, którą ze strony USA kierował J.D. Vance, odbyła się 11 kwietnia, również w Islamabadzie, ale nie przyniosła przełomu.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który został w tym tygodniu przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła w środę, że Trump nie wyznaczył daty wygaśnięcia zawieszenia broni.

W czwartek Trump poinformował też o przedłużeniu rozejmu między Izraelem a Libanem.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAIranPakistanKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódAdministracja Donalda TrumpaJ.D. VanceSteve WitkoffJared KushnerPolityka zagraniczna USA
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

