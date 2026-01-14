Logo strona główna
Świat

Nawrocki dla BBC: tylko Trump może rozwiązać problem

Karol Nawrocki w Londynie
Nawrocki o decyzji Węgier o azylu dla Ziobry
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu radiu BBC 4. Podkreślał, że Europa powinna wspierać prezydenta USA. Dziennikarze zaznaczyli, że już wcześniej dał się poznać jako "zwolennik Donalda Trumpa". "Wykorzystał ten wywiad również do skrytykowania europejskich przywódców" - opisał portal BBC.

Karol Nawrocki rozmawiał z BBC Radio 4 podczas zakończonej we wtorek, dwudniowej wizyty roboczej w Wielkiej Brytanii. W Londynie spotkał się z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem, a także z przedstawicielami środowisk polonijnych.

Nawrocki o wsparciu dla Trumpa

W wywiadzie podkreślał, że Donald Trump jest kluczową postacią w ukraińskim procesie pokojowym. Jego zdaniem prezydent USA jest jedynym przywódcą światowym, który może - jak to ujął - "rozwiązać problem", polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę w Ukrainie. Jak mówił prezydent Polski, Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny w Ukrainie.

"Prezydent Nawrocki był już (wcześniej) dobrze znany jako zdecydowany zwolennik Donalda Trumpa" - opisał portal BBC.

Chyba wszyscy w Europie mamy świadomość, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa dla naszej części świata. I za to jestem wdzięczny Donaldowi Trumpowi, że rozumie, jak potrzebny jest Europie
Karol Nawrocki w wywiadzie dla radia BBC 4
cytat za prezydent.pl
"Decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo". Nawrocki o Ziobrze
"Decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo". Nawrocki o Ziobrze

Polska

Nawrocki został zapytany również o swej dobre relacje z Trumpem, zwłaszcza w świetle gróźb prezydenta USA o przejęciu "wszelkimi sposobami" należącej do Danii Grenlandii. Polski prezydent podkreślił, że USA pozostają gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Ocenił, że działania podejmowane przez Trumpa w imieniu krajów europejskich "zasługują na poparcie i wielki szacunek". Dodał, że widzi "oddalanie się" Europy od Stanów Zjednoczonych, a proces ten jego zdaniem nie służy ani bezpieczeństwu gospodarczemu, ani militarnemu Unii Europejskiej.

Co do Grenlandii, Nawrocki zaznaczył, że dyskusja ta powinna odbywać się między premierką Danii Mette Frederiksen a Trumpem. Wyraził przekonanie, że kwestia zostanie rozwiązana za pośrednictwem NATO i poprzez dialog między Danią a USA.

Z jednej strony widzimy agresję militarną Rosji, z drugiej widzimy rywalizację ekonomiczną między USA a Chinami. I to jest szeroki kontekst, w którym patrzymy na Grenlandię
Karol Nawrocki
cytat za prezydent.pl
"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii

"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii

Trump o Grenlandii: to ich problem

Trump o Grenlandii: to ich problem

Nawrocki skrytykował liderów UE

Prezydent skomentował też wyjątkową pozycję Polski jako kraju przyfrontowego. Odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ubiegłego roku przez rosyjskie drony, Nawrocki nazwał to "nadzwyczajną sytuacją". - Nigdy wcześniej żadne państwo członkowskie NATO nie doświadczyło ataku dronów na taką skalę - powiedział, oceniając, że Rosja testuje w ten sposób zdolności obronne Polski i solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prezydent podziękował przy okazji brytyjskim żołnierzom stacjonującym w Polsce i podkreślił ich ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

"Prezydent Nawrocki wykorzystał ten wywiad również do skrytykowania europejskich przywódców" - napisał portal BBC. Zarzucił europejskim liderom, że mają złe priorytety. Jak powiedział, "zaangażowali się w nie tak istotne sprawy, w kwestie ideologiczne, takie jak Zielony Ład, polityka klimatyczna, kwestie migracyjne". Stwierdził, że Europa przez lata nie budowała odporności i bezpieczeństwa. Podkreślił, że Polska przeznacza obecnie blisko 5 proc. swojego PKB na obronność.

- Unia została stworzona na innych fundamentach, a dzisiaj idzie w zupełnie innym kierunku. W Polsce najważniejsza jest konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. I tak - jestem krytyczny, jeśli Unia chce zmieniać polski system, polski ustrój, jeśli chce mówić Polakom, co mają jeść, a czego nie, jeśli Unia podpisuje umowę z krajami Mercosur, niszcząc polskie rolnictwo - ocenił, nawiązując do miejsca Polski w UE.

pc

Służby prezydenta "bardzo zawiodły"

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: BBC, PAP, prezydent.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiBBCWielka BrytaniaWojna w UkrainieGrenlandiaDonald Trump
