Nawrocki dla BBC: tylko Trump może rozwiązać problem

Nawrocki o decyzji Węgier o azylu dla Ziobry Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Karol Nawrocki rozmawiał z BBC Radio 4 podczas zakończonej we wtorek, dwudniowej wizyty roboczej w Wielkiej Brytanii. W Londynie spotkał się z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem, a także z przedstawicielami środowisk polonijnych.

Nawrocki o wsparciu dla Trumpa

W wywiadzie podkreślał, że Donald Trump jest kluczową postacią w ukraińskim procesie pokojowym. Jego zdaniem prezydent USA jest jedynym przywódcą światowym, który może - jak to ujął - "rozwiązać problem", polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę w Ukrainie. Jak mówił prezydent Polski, Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny w Ukrainie.

"Prezydent Nawrocki był już (wcześniej) dobrze znany jako zdecydowany zwolennik Donalda Trumpa" - opisał portal BBC.

Chyba wszyscy w Europie mamy świadomość, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa dla naszej części świata. I za to jestem wdzięczny Donaldowi Trumpowi, że rozumie, jak potrzebny jest Europie Karol Nawrocki w wywiadzie dla radia BBC 4 cytat za prezydent.pl

Nawrocki został zapytany również o swej dobre relacje z Trumpem, zwłaszcza w świetle gróźb prezydenta USA o przejęciu "wszelkimi sposobami" należącej do Danii Grenlandii. Polski prezydent podkreślił, że USA pozostają gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Ocenił, że działania podejmowane przez Trumpa w imieniu krajów europejskich "zasługują na poparcie i wielki szacunek". Dodał, że widzi "oddalanie się" Europy od Stanów Zjednoczonych, a proces ten jego zdaniem nie służy ani bezpieczeństwu gospodarczemu, ani militarnemu Unii Europejskiej.

Co do Grenlandii, Nawrocki zaznaczył, że dyskusja ta powinna odbywać się między premierką Danii Mette Frederiksen a Trumpem. Wyraził przekonanie, że kwestia zostanie rozwiązana za pośrednictwem NATO i poprzez dialog między Danią a USA.

Z jednej strony widzimy agresję militarną Rosji, z drugiej widzimy rywalizację ekonomiczną między USA a Chinami. I to jest szeroki kontekst, w którym patrzymy na Grenlandię Karol Nawrocki cytat za prezydent.pl

Nawrocki skrytykował liderów UE

Prezydent skomentował też wyjątkową pozycję Polski jako kraju przyfrontowego. Odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ubiegłego roku przez rosyjskie drony, Nawrocki nazwał to "nadzwyczajną sytuacją". - Nigdy wcześniej żadne państwo członkowskie NATO nie doświadczyło ataku dronów na taką skalę - powiedział, oceniając, że Rosja testuje w ten sposób zdolności obronne Polski i solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prezydent podziękował przy okazji brytyjskim żołnierzom stacjonującym w Polsce i podkreślił ich ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

"Prezydent Nawrocki wykorzystał ten wywiad również do skrytykowania europejskich przywódców" - napisał portal BBC. Zarzucił europejskim liderom, że mają złe priorytety. Jak powiedział, "zaangażowali się w nie tak istotne sprawy, w kwestie ideologiczne, takie jak Zielony Ład, polityka klimatyczna, kwestie migracyjne". Stwierdził, że Europa przez lata nie budowała odporności i bezpieczeństwa. Podkreślił, że Polska przeznacza obecnie blisko 5 proc. swojego PKB na obronność.

- Unia została stworzona na innych fundamentach, a dzisiaj idzie w zupełnie innym kierunku. W Polsce najważniejsza jest konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. I tak - jestem krytyczny, jeśli Unia chce zmieniać polski system, polski ustrój, jeśli chce mówić Polakom, co mają jeść, a czego nie, jeśli Unia podpisuje umowę z krajami Mercosur, niszcząc polskie rolnictwo - ocenił, nawiązując do miejsca Polski w UE.

OGLĄDAJ: Służby prezydenta "bardzo zawiodły" Zobacz cały materiał