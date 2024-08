893 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że trafił w okręt podwodny Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej "Rostów nad Donem", który zatonął na miejscu. Armia Ukrainy uderzyła również w rosyjskie lotnisko wojskowe i składy amunicji w Morozowsku. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

"Rostów nad Donem" wszedł do służby w grudniu 2014 roku. "W dniu 13 września 2023 r. okręt doznał znacznych uszkodzeń w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego, po czym został naprawiony. Wartość okrętu podwodnego szacuje się na 300 milionów dolarów" - dodał ukraiński sztab.

> "Armia Ukrainy uderzyła w rosyjskie lotnisko wojskowe i składy amunicji w Morozowsku w obwodzie rostowskim oraz w kilka magazynów paliwowych w kraju agresora; w co najmniej dwóch z nich wybuchły pożary" – powiadomił w sobotę Sztab Generalny w Kijowie.

Do ataków doszło z piątku na sobotę. Celem były m.in. składy amunicji z kierowanymi bombami lotniczymi. "Trwa gromadzenie informacji o zniszczeniach systemów obrony przeciwlotniczej i samolotów wroga. Zadanie zostało zrealizowane przez siły i środki Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Wywiadu Wojskowego Ukrainy we współpracy z Siłami Zbrojnymi Ukrainy" – oświadczył sztab na Telegramie.

> Z piątku na sobotę Rosja użyła dronów do ataków na dziewięć obwodów Ukrainy; 24 bezzałogowce zostały strącone – poinformował w sobotę rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. - W nocy 3 sierpnia 2024 r. wróg zaatakował dwoma przeciwlotniczymi pociskami kierowanymi S-300 z okupowanego terytorium obwodu donieckiego, dwoma pociskami antyradarowymi Ch-31P z przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym oraz 29 bezzałogowymi samolotami szturmowymi Shahed, które wystartowały z Przylądku Czauda na Krymie i Primorsko-Achtarska w Rosji – napisał Ołeszczuk na Telegramie.

> Rosyjski politolog Andriej Baunow ocenił w publikacji think tanku Carnegie, że wymiana więźniów politycznych na agentów Rosji nie oznacza odprężenia w relacjach z Zachodem. Zdaniem Baunowa Rosji zależy na praktykach z zimnej wojny, którą uważa za szczyt potęgi ZSRR.

Baunow przypomina, że była to największa wymiana od czasów zimnej wojny, co brzmi groźnie "tylko dla tych, których zimna wojna przeraża". Władze w Moskwie nie należą do tej kategorii - zauważa.