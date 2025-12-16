Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nagroda dla Andrzeja Poczobuta. "Nadzieja jest jedyną rzeczą, której nam nie odebrano"

Jana Poczobut odbiera Nagrodę Sacharowa
Roberta Metsola o laureatach nagrody Sacharowa
Źródło: TVN24
Państwa uznanie nie może zmienić przeszłości, ale daje nam coś niezwykle cennego - przekonanie, że sprawiedliwość i człowieczeństwo nadal istnieją - mówiła w Parlamencie Europejskim córka Andrzeja Poczobuta, odbierając w jego imieniu Nagrodę Sacharowa.

We wtorek, w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Andrieja Sacharowa. Jednym z tegorocznych laureatów nagrody jest dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, więziony przez białoruski reżim Andrzej Poczobut. Drugą laureatką jest Mzia Amaglobeli - gruzińska dziennikarka i szefowa niezależnych portali informacyjnych Batumelebi i Netgazeti, która została aresztowana w styczniu za udział w antyrządowych protestach w Gruzji.

Mińsk zwolnił więźniów politycznych. Berlin chce przyjąć dwoje z nich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mińsk zwolnił więźniów politycznych. Berlin chce przyjąć dwoje z nich

Córka Andrzeja Poczobuta: codziennie wybieramy wiarę w niego

Nagrodę, w imieniu uwięzionego od niemal pięciu lat Andrzeja Poczobuta, odebrała jego córka Jana, która wygłosiła przemówienie w Parlamencie Europejskim.

- Mój ojciec nie jest osobą publiczną, jest mężem, synem, przyjacielem i każdego dnia przez te pięć lat nie wiedzieliśmy, czy jest bezpieczny. Jednak każdego dnia wybieramy nadzieję, ponieważ nadzieja jest jedyną rzeczą, której nam nie odebrano - mówiła.

Jak zaznaczyła, jej rodzina nie jest w tym osamotniona. Przytoczyła przy tym przypadek więzionego białoruskiego opozycjonisty Mikołaja Statkiewicza: - Wspominam dziś jego imię nie jako oświadczenie polityczne, ale by przypomnieć, że za każdym milczeniem kryje się ludzkie życie i rodzina, która zasługuje na poznanie prawdy - wyjaśniła.

Klatka kluczowa-101308
Całe przemówienie Jany Poczobut na uroczystości wręczenia nagrody Sacharowa
Źródło: Parlament Europejski

- Moja rodzina zmieniła się na zawsze. Nieobecność mojego ojca jest czymś, z czym nauczyliśmy się żyć, ale trudno to zaakceptować. Codziennie wybieramy wiarę w niego, wiarę, że kiedyś wróci, wiarę w prawdę i godność - kontynuowała przemówienie.

- Chociaż nie możemy go dzisiaj zobaczyć w tej sali, mam nadzieję, że on wie, że nie został zapomniany, że nawet jeżeli dana osoba zostanie nam odebrana, to zasady, wartości nie mogą nam zostać odebrane - dodała.

Na koniec skierowała serdeczne podziękowania do Parlamentu Europejskiego: - Państwa uznanie nie może zmienić przeszłości, ale daje nam coś niezwykle cennego - przekonanie, że sprawiedliwość i człowieczeństwo nadal istnieją - zaznaczyła Jana Poczobut.

Jana Poczobut odebrała nagrodę Sacharowa
Jana Poczobut odebrała nagrodę Sacharowa
Źródło: Parlament Europejski

Przewodnicząca PE o uwalnianiu więźniów: nie odpuścimy

Wcześniej, na konferencji prasowej przed wręczeniem nagrody, głos zabrała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, która powiedziała, że tegoroczni laureaci "są symbolem odwagi".

- Odwaga Andrzeja w obliczu represji białoruskiej i jego niezachwiana obrona mniejszości polskiej sprawiła, że stał się on symbolem oporu. Mzia walczy także o wartości podstawowe. Jest wzorem dla wszystkich, którzy wierzą w to, że wolność i godność to wartości, których nie można odpuścić - mówiła o laureatach.

Odniosła się również do niedzielnego uwolnienia przez białoruski reżim 123 więźniów politycznych. - Spotkaliśmy się z niektórymi z nich, ale nie spoczniemy, dopóki wszystkie osoby niesprawiedliwie więzione nie wyjdą z więzienia. To jest nasze zobowiązanie, nie odpuścimy - zadeklarowała Metsola.

"Trzeba go zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzeba go zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze"

Polska

Nagroda imienia Andrieja Sacharowa

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji.

Wśród laureatów są m.in. Nelson Mandela, były prezydent RPA, który doprowadził do zniesienia apartheidu, organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF), przywódca antykremlowskiej opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny i działacz na rzecz praw mniejszości Ujgurów w Chinach Ilham Tohti.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Parlament Europejski

Udostępnij:
TAGI:
Andrzej PoczobutParlament EuropejskiBiałoruś
Czytaj także:
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
BIZNES
imageTitle
Ponad 21 lat więzienia dla sprawcy tragedii w Liverpoolu
EUROSPORT
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
WARSZAWA
Michał Dworczyk
Dworczyk wezwany do prokuratury
Polska
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak pseudokibiców na S8. Auta zajechały drogę autokarom, kierowcy z zarzutami
WARSZAWA
Premier Donald Tusk na szczycie wschodniej flanki UE w Helsinkach
"Strategiczne cele Rosji". Ostrzeżenie z Helsinek
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
METEO
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
BIZNES
Malowidło odkryto na ścianie kamienicy przy ulicy Śląskiej 41
Kryły się pod warstwami farby, odkrycie podczas remontu kamienicy
Szczecin
Zapłacił za „randkę”, a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Po "randce" zażądał zwrotu pieniędzy. Kobietę wypchnął z jadącego auta
Katowice
Kreml, Moskwa, Rosja
Potajemne spotkania w Rosji. Reuters o "licznej delegacji"
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Błyskawiczne śledztwo prokuratury
Kacper Sulowski
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
METEO
Zniszczyła szlaban
Wjechała na przejazd, gdy zamykały się rogatki. Zaczęła cofać
Białystok
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Szef MON: ludzie prezydenta nie dopuścili polskiego generała do rozmów z Amerykanami
Polska
Prace poszukiwawczo-ratownicze w Tarnopolu
"Sprawiedliwość jest równie ważna jak pokój". Nowa komisja ma decydować o reparacjach
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Zatrzymana 12-latka wysłuchana. Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki
Wrocław
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
BIZNES
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
BIZNES
Seniorka nie miała nic do jedzenia. Zadzwoniła na policję i poprosiła o pomoc
Nie miała nic do jedzenia. Zadzwoniła na policję i poprosiła o pomoc
Poznań
imageTitle
Poduszka powietrzna wybuchła jej w trakcie jazdy
EUROSPORT
Wyrzucił gotówkę przez okno, bo uwierzył oszustom
Wyrzucili oszczędności przez okno
Wrocław
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
BIZNES
Bożena Wołowicz czekała prawie 13 lat na wyrok skazujący rodzinę K.
Wyrok po latach nękania sąsiadki
Kraków
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
imageTitle
Portugalia wraca do kalendarza Formuły 1
EUROSPORT
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Odnaleziona broń i "nowe dowody" na udział Rosji
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
BIZNES
Tragedia w Jeleniej Górze
"To będzie praca, którą nazywamy interwencją kryzysową". Jak pomóc po tragedii
Polska
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica