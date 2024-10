Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk swoją decyzję ogłosił we wtorek. John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton zdaniem przyznających wyróżnienie "wykorzystali narzędzia fizyczne do opracowania metod, które stały się fundamentem dzisiejszej potęgi uczenia maszynowego".

Jak dodał komitet noblowski, laureaci "pokazali nam zupełnie nowy sposób wykorzystania komputerów, by pomóc nam i pokierować nas w rozwiązywaniu wielu wyzwań, przed którymi stoi nasze społeczeństwo".

Nagroda Nobla 2024

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii nagroda pieniężna dla laureata, wynosząca 11 mln koron szwedzkich (równowartość ok. 4,2 mln zł).