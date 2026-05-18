Świat

MV Hondius zawinął do portu. Koniec feralnego rejsu

MH Hondius wpływa do portu w Rotterdamie
MV Hondius zacumował w porcie w Rotterdamie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: LINA SELG/EPA/PAP
Statek MV Hondius pod komendą polskiego kapitana dopłynął do Holandii. Na jego pokładzie została tylko część załogi po tym, jak pasażerowie zostali ewakuowani na Wyspach Kanaryjskich.

Zakończył się rejs statku wycieczkowego MV Hondius, na którym doszło do epidemii hantawirusa. Statek zacumował w swoim porcie macierzystym w Rotterdamie w poniedziałek rano. Przejdzie teraz proces dezynfekcji.

Źródło zdjęcia: LINA SELG/EPA/PAP

Wycieczkowiec do Rotterdamu przypłynął już bez blisko 150 pasażerów, którzy wsiedli na jego pokład w Argentynie. Zostali oni ewakuowani tydzień temu na Teneryfie. Na jego pokładzie pozostało jedynie dwóch członków personelu medycznego oraz 23 członków załogi, w tym polski kapitan, Jan Dobrogowski.

Władze holenderskie przygotowały dla nich w porcie nich specjalne przenośnie kontenery, w których zostaną przebadani i przejdą kwarantannę. Według zaleceń WHO, powinna ona trwać 42 dni. Nie wiadomo jednak, czy pozostaną tam oni przez cały ten okres.

Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROBIN UTRECHT

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca "zakończona sukcesem"

O śmierci trzech pasażerów wycieczkowa MV Hondius Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja. Statek na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Do tej pory WHO potwierdziła 10 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Na statku wykryto gatunek hantawirusa Andes, występujący w Ameryce Południowej, który może przenosić się z człowieka na człowieka.

Ewakuacja pasażerów rozpoczęła się w niedzielę 10 maja, kiedy wycieczkowiec przybył - pomimo sprzeciwu regionalnych władz Wysp Kanaryjskich - do wybrzeży Teneryfy.

Wieczorem następnego dnia hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła na konferencji prasowej, że akcja zakończyła się "sukcesem" i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa". Niedługo później Hondius, wyruszył do Holandii.

Zbadali hantawirusa wykrytego u kobiety ze statku. Jest komunikat resortu

Wirus na wycieczkowcu u wybrzeży Francji. Służby sanitarne wydały decyzję

Źródło: Reuters


