Wiceprezydentka USA Kamala Harris wygłosiła "mowę kończącą" podczas wiecu w Waszyngtonie. Władze Dominikany zdecydowały o przekazaniu podejrzanego Pawła Szopy do Polski w ramach deportacji. Z kolei Prokuratura Krajowa informuje o kolejnych zatrzymaniach w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 30 października.

1. Harris wygłosiła "mowę kończącą"

Nie możemy poddać się woli drobnego tyrana - powiedziała kandydatka demokratów na prezydenta USA Kamala Harris podczas kulminacyjnego i największego wiecu jej kampanii wyborczej w Waszyngtonie. Harris wystąpiła w miejscu, skąd jej rywal Donald Trump zachęcił tłum sympatyków do ruszenia na Kapitol 6 stycznia 2021.

2. Jest decyzja w sprawie deportacji Pawła Szopy

Władze Dominikany zdecydowały o przekazaniu podejrzanego Pawła Szopy do Polski w ramach deportacji. Trwają uzgodnienia co do daty przekazania - poinformowała Prokuratura Krajowa.