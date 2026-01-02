Logo strona główna
Świat

Pościg za tankowcem. Rosyjska nota "może zwiększyć napięcia"

Tankowiec Bella 1
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Rząd w Moskwie wystosował formalną notę dyplomatyczną do Waszyngtonu, w której zażądał zaprzestania pościgu za tankowcem, który płynął w kierunku Wenezueli, a obecnie ucieka przed amerykańską strażą przybrzeżną na Atlantyku - podał w czwartek "New York Times", powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Załoga tankowca zwróciła się do władz Rosji z prośbą o pomoc.

Rosyjska nota została dostarczona późnym wieczorem w sylwestra do Departamentu Stanu USA, poinformowali informatorzy gazety, którzy poprosili o zachowanie anonimowości.

Spór wokół tankowca pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump próbuje doprowadzić do porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą, wielokrotnie wyrażając publicznie frustrację z powodu braku postępów w zakończeniu wojny - przypomina dziennik i zwraca uwagę, że na początku tygodnia Trump gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Obaj przywódcy wyrazili "umiarkowany optymizm", choć - jak podkreślano - nie doszło do przełomu w kluczowych kwestiach, takich jak gwarancje bezpieczeństwa czy ewentualne zmiany terytorialne.

"Żądanie Rosji, by USA przerwały pościg za tankowcem, może dodatkowo skomplikować rozmowy i zwiększyć napięcia między Waszyngtonem a Moskwą, zwłaszcza w kontekście Wenezueli" - ocenia "New York Times".

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie
Pościg za tankowcem

Amerykańskie siły śledzą tankowiec Bella 1 od prawie dwóch tygodni. Statek należy do tureckiej firmy Louis Marine Shipholding Enterprises i jest częścią tzw. floty cieni, która zajmuje się transportem objętej sankcjami ropy z Rosji, Iranu i Wenezueli. Straż przybrzeżna USA próbowała przechwycić jednostkę, jednak załoga nie zastosowała się do poleceń i zmieniła kurs.

Od tamtej pory statek ubiegał się o ochronę Rosji, jego załoga namalowała nawet rosyjską flagę na burcie i informowała amerykańską straż przybrzeżną przez radio, że płynie pod rosyjskim nadzorem. Bella 1 niedawno pojawiła się w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą - Marinera - z portem macierzystym w Soczi nad Morzem Czarnym.

Tankowiec Bella 1
Tankowiec Bella 1
Źródło: Reuters

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Jednak amerykański urzędnik stwierdził, że administracja Trumpa nadal uważa tankowiec za "bezpaństwowy", ponieważ pływał pod fałszywą flagą.

Mimo że uzyskanie rosyjskiej ochrony dla Belli 1 może być mało prawdopodobne w świetle prawa międzynarodowego, rosyjska interwencja dyplomatyczna może skomplikować próbę przejęcia tankowca przez Stany Zjednoczone, która wynika z trwającego konfliktu z Wenezuelą.

Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli
Quasi-blokada

Trump wprowadził quasi-blokadę na niektóre tankowce transportujące ropę naftową z Wenezueli, próbując wywrzeć presję na rząd Nicolasa Maduro.

Eksport ropy, głównie do Chin, utrzymuje wenezuelską gospodarkę na powierzchni - przypomniał nowojorski dziennik.

Do tej pory Stany Zjednoczone przejęły dwa inne tankowce na Karaibach, a amerykańscy urzędnicy poinformowali o planach przejęcia kolejnych statków.

Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: New York Times, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica