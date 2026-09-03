Świat Moskwa odpowiada na decyzję Berlina. Zamkną niemiecki instytut Aleksandra Sapeta |

Lipsk. Uzbrojony dron obok ukraińskiego samolotu. Relacja Alicji Rucińskiej (wideo z 6 sierpnia 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sergey Bobylev/EPA/PAP

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Po tym, jak we wtorek niemiecki minister oficjalnie obwinił Rosję za nieudaną próbę przeprowadzenia ataku na lotnisku w Lipsku, Niemcy zamknęły rosyjski ośrodek kultury w Berlinie oraz konsulat w Bonn.

Moskwa reaguje

W czwartek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że w odpowiedzi Rosja zamknie ośrodki Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. - Oni (Niemcy) celowo podjęli ten krok. Nie mogli tego nie zrozumieć, co oznacza koniec ich obecności kulturalnej w Rosji - powiedział minister cytowany przez rosyjską agencję TASS.

- Centra te pozostawały otwarte "pomimo wszystkich ukraińskich komplikacji w naszych stosunkach z Zachodem" - dodał.