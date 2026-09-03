Moskwa odpowiada na decyzję Berlina. Zamkną niemiecki instytut
Po tym, jak we wtorek niemiecki minister oficjalnie obwinił Rosję za nieudaną próbę przeprowadzenia ataku na lotnisku w Lipsku, Niemcy zamknęły rosyjski ośrodek kultury w Berlinie oraz konsulat w Bonn.
Moskwa reaguje
W czwartek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że w odpowiedzi Rosja zamknie ośrodki Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. - Oni (Niemcy) celowo podjęli ten krok. Nie mogli tego nie zrozumieć, co oznacza koniec ich obecności kulturalnej w Rosji - powiedział minister cytowany przez rosyjską agencję TASS.
- Centra te pozostawały otwarte "pomimo wszystkich ukraińskich komplikacji w naszych stosunkach z Zachodem" - dodał.
Źródło: PAP