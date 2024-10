Rosyjska agentura od wewnątrz. Dziennikarka zdemaskowała "aktywistów" i system kupowania głosów

"Przez trzy miesiące dokumentowałam od środka, za pomocą ukrytej kamery, jak krążą pieniądze oraz jak ludzie pracujący dla Ilana Sora są werbowani i zwabiani do służby na rzecz Moskwy" – napisała Nistor, reporterka dziennika "Ziarul de Garda".

Rosyjskie wpływy w Mołdawii

W swojej publikacji reporterka opisuje, jak działa sieć werbunkowa i jak do kraju nielegalnie trafiają pieniądze dla "aktywistów" na kupowanie głosów i finansowanie ruchów antyrządowych.

Skazany zaocznie i ścigany za gigantyczną defraudację państwowych pieniędzy Sor przebywa obecnie w Moskwie, skąd kieruje działaniem partii i innych struktur prorosyjskich w Mołdawii. Jak oceniają władze, media i eksperci, Sor dąży do przejęcia władzy w Mołdawii, a przynajmniej do wprowadzenia tam chaosu i niedopuszczenia do integracji kraju z UE.