Prezydent Maia Sandu po ogłoszeniu wyników: Mołdawio, zwyciężyłaś (11.2024)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Blok wyborczy partii połączy Partię Socjalistów, kierowaną przez byłego prezydenta Igora Dodona, partie Serce Mołdawii i Przyszłość Mołdawii, a także Komunistyczną Partię Mołdawii. Wybory parlamentarne w Mołdawii są zaplanowane na 28 września.

- Opowiadamy się za przywróceniem strategicznych stosunków z Rosją. Chcemy pokoju, a nie wojny. Nasz blok położy kres zagranicznym interesom i NATO - powiedział cytowany przez Reutersa Igor Dodon na konferencji prasowej, przedstawiając nową koalicję.

Wpływy prorosyjskiego oligarchy

W ubiegłorocznych wyborach proeuropejska Maia Sandu, walcząca o reelekcję, pokonała wspieranego przez partię socjalistów Alexandra Stoianoglo. W drugiej turze zyskała 55 procent głosów, a jej rywal - 45 procent. 20 października, tego samego dnia co pierwsza tura wyborów, odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. 50,46 procent wyborów opowiedziało się za tym, żeby wstąpić do UE.

19 lipca mołdawska Centralna Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji do wyborów bloku wyborczego Zwycięstwo, utworzonego w 2024 roku przez zbiegłego prorosyjskiego oligarchę Ilana Sora.

Takie partie jak Serce Mołdawii i Przyszłość Mołdawii są uważane za sterowane przez Ilona Sora, który jest ścigany w Mołdawii za gigantyczne malwersacje finansowe. Sor przebywa w Rosji. Mołdawskie władze twierdzą, że odegrał on wiodącą rolę we wspieranej przez Rosję ingerencji mającej na celu zniweczenie dążeń Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. Sor zaprzecza zarzutom i uznał decyzję za absurdalną - zaznaczył w depeszy Reuters.

Obecnie w jednoizbowym parlamencie Mołdawii większość ma liberalna Partia Akcji i Solidarności, którą założyła obecna prezydent. PAS ma 61 ze 101 głosów.