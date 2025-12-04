Logo strona główna
Świat

Mężczyzna wiózł przez wieś rosyjskiego drona. Sąsiedzi zawiadomili służby

Dron odnaleziony w Mołdawii
Rosyjskie drony na wojnie w Ukrainie (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Dwóch mieszkańców Mołdawii znalazło na polu rosyjskiego drona, wyjęli z niego silnik i części, a potem jeden z nich postanowił zabrać kadłub maszyny do domu. Sąsiedzi zwrócili uwagę na to, co wiezie przez wieś na swojej przyczepce, i powiadomili sołtysa.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ze wsi Pepeni w środkowej Mołdawii, na których widoczny jest rosyjski dron typu Gerbera, przymocowany na przyczepce małego ciągnika. Mieszkańcy, którzy zobaczyli maszynę, poinformowali sołtysa.

Do Pepeni wezwano odpowiednie służby w celu sprawdzenia i zneutralizowania ewentualnego zagrożenia. Mołdawska policja ustaliła, że mężczyzna i jego znajomy znaleźli drona w sobotę, po czym rozmontowali go, wyjmując silnik i inne części, a następnie po kilku dniach jeden z nich postanowił wziąć do domu to, co zostało z maszyny.

Wszystkie części maszyny znaleziono w domu jednego z mężczyzn. Nie zawierają one materiałów wybuchowych, a sam obiekt nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak podała policja.

Rosyjskie drony w Mołdawii

Przedstawiciele władz zaapelowali do mieszkańców o zgłaszanie przypadków odnalezienia podobnych obiektów i utrzymywanie od nich bezpiecznej odległości, do czasu przybycia odpowiednich służb, ze względu na zagrożenie wybuchem, jakie mogą stwarzać bezzałogowce. Drony-wabiki, takie jak Gerbera, choć nie przenoszą głowic bojowych, mogą posiadać niewielkie ładunki wybuchowe służące samozniszczeniu lub zaminowaniu terenu.

Dron Gerbera
Dron Gerbera
Źródło: Ukrinform/NurPhoto via Getty Image

Jest to kolejny przypadek znalezienia drona na terytorium sąsiadującej z Ukrainą Mołdawii. "25 listopada dron Gerbera spadł w miejscowości Cuhurestii de Jos, niedaleko Floresti. Tego samego dnia zgłoszono obecność innych dronów w kilku regionach kraju, w tym w pobliżu miejscowości Vadul lui Voda niedaleko Kiszyniowa" - poinformował portal Radio Europa Libera Moldova.

Ambasador Rosji wezwany przez mołdawskie władze

26 listopada ambasador Federacji Rosyjskiej w Mołdawii Oleg Oziorow został wezwany na rozmowę do MSZ w Kiszyniowie, gdzie wręczono mu kolejną już notę protestacyjną w związku z incydentami z udziałem dronów. Jak odnotowały media, przed wejście do siedziby ministerstwa przyniesiono dron Gerbera, znaleziony w Cuhurestii de Jos, ponieważ dyplomata wcześniej twierdził, że nie ma dowodów na to, iż jest to maszyna produkcji rosyjskiej. Pytał również o to, "gdzie jest dron". Do poprzedniego wezwania ambasadora do MSZ doszło mniej niż tydzień wcześniej, 20 listopada.

Putin wrócił tu po latach. Na lotnisku wzięto go w ramiona
Putin wrócił tu po latach. Na lotnisku wzięto go w ramiona

Resort spraw zagranicznych określił takie sytuacje jako "absolutnie niedopuszczalne", podkreślając, że stanowią one "poważne naruszenie suwerenności Republiki Mołdawii i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i regionalnego". MSZ ponowiło apel do władz Rosji o unikanie wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu Mołdawii i poszanowanie jej suwerenności.

Od 2022 roku, gdy zaczęła się pełnowymiarowa rosyjska agresja na Ukrainę, przestrzeń powietrzna Mołdawii jest regularnie naruszana przez rosyjskie pociski i bezzałogowce.

pc

Mołdawia - kraj w cieniu wojny

pc
Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook/Poliția Republicii Moldova

