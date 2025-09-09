Logo strona główna
Świat

28 września. Wybory, które "zdecydują o bezpieczeństwie całej Europy"

shutterstock_2556367821
Prezydent Maia Sandu po ogłoszeniu wyników: Mołdawio, zwyciężyłaś (11.2024)
- Mołdawia już myśli jak członek Unii Europejskiej i działa jak jej członek - oświadczyła we wtorek prezydentka tego kraju Maia Sandu. Jak podkreśliła, zbliżające się wybory parlamentarne "będą najważniejszymi" w historii Mołdawii i "ich wynik zdecyduje o bezpieczeństwie całej Europy".

- Nadchodzące wybory parlamentarne w Mołdawii będą najważniejszymi w historii kraju i ich wynik zadecyduje nie tylko o przyszłości mołdawskiej demokracji, ale i o bezpieczeństwie całej Europy - powiedziała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Jak powiedziała w trakcie swojego przemówienia, Rosja prowadzi wobec jej państwa bezprecedensową wojnę hybrydową, a obrona demokracji w Kiszyniowie to jednocześnie obrona bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Maia Sandu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Maia Sandu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Źródło: RONALD WITTEK/EPA/PAP

Sandu oceniła, że wybory zaplanowane na 28 września przesądzą, czy Mołdawia umocni się jako stabilna demokracja na drodze do członkostwa w UE i wiarygodny sąsiad Ukrainy, czy też - jak ostrzegła - "Rosja nas zdestabilizuje, odciągnie od Europy i uczyni zagrożeniem na granicy Unii".

"Buna seara". Tusk zaskoczył

"Buna seara". Tusk zaskoczył

Polska
Tusk: dla nas wszystkich jesteś wzorem, Maiu

Tusk: dla nas wszystkich jesteś wzorem, Maiu

Maia Sandu: celem Kremla jest zdobyć Mołdawię przez wybory

Prezydentka zaznaczyła, że w ciągu ostatnich trzech dekad Mołdawia zdołała utrzymać pluralizm polityczny i wolne wybory mimo kryzysów gospodarczych, separatyzmu w Naddniestrzu czy prób przejęcia państwa przez oligarchów. - W przeciwieństwie do niektórych krajów byłego ZSRR Mołdawia nie stała się autokracją. Zachowaliśmy pluralizm i (...) pozostaliśmy wierni temu, kim jesteśmy - Europejczykami - podkreśliła.

Prezydent odniosła się szeroko do rosyjskich działań destabilizacyjnych. Jak wskazała, w ostatnich latach Moskwa stosuje wobec Mołdawii cały arsenał narzędzi hybrydowych: od szantażu energetycznego i embarga handlowego po masowe finansowanie partii prorosyjskich, kampanie dezinformacyjne, kupowanie głosów, fałszywe groźby bombowe i cyberataki. - Celem Kremla jest zdobyć Mołdawię poprzez wybory i wykorzystać ją przeciwko Ukrainie - powiedziała.

Według Sandu w 2024 r. Rosja przeznaczyła równowartość 1 proc. mołdawskiego PKB na ingerencję w wybory, a jednym z narzędzi były setki tysięcy kont bankowych zakładanych w celu masowego kupowania głosów. Zwróciła uwagę, że podobne metody mogą być później stosowane w innych państwach UE.

Maia Sandu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Maia Sandu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Źródło: RONALD WITTEK/EPA/PAP

Prezydent podkreśliła, że pokój w Mołdawii jest możliwy dzięki oporowi Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. - Ukraińcy walczą w obronie swojej wolności, ale także chronią Mołdawię. To im zawdzięczamy, że nasz kraj wciąż cieszy się pokojem - mówiła.

Wpatrzeni w Rosję. Cztery partie łączą siły i chcą obalić rząd

Wpatrzeni w Rosję. Cztery partie łączą siły i chcą obalić rząd

Rosyjskie drony eksplodowały na terytorium Mołdawii. "Zostawcie nas w spokoju"

Rosyjskie drony eksplodowały na terytorium Mołdawii. "Zostawcie nas w spokoju"

Propozycja pięciu kierunków ochrony demokracji

Sandu wezwała Unię Europejską do przyjęcia nowych narzędzi ochrony demokracji. Wskazała pięć filarów działań: odcięcie nielegalnego finansowania polityki, budowanie odporności gospodarczej i energetycznej, angażowanie obywateli w debatę publiczną, wzmocnienie odstraszania i koordynacji działań, a także integrację obejmującą państwa kandydujące. - Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni - podkreśliła.

Prezydent wyraziła wdzięczność za dotychczasowe wsparcie UE i USA, podkreślając, że Mołdawia zdobyła bogate doświadczenie w walce z zagrożeniami hybrydowymi i jest gotowa dzielić się nim z partnerami. - Mołdawia już myśli jak członek (UE) i działa jak członek, a to również jest częścią bezpieczeństwa Europy - stwierdziła.

Autorka/Autor: sz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: L_B_Photography/Shutterstock

Maia SanduMołdawiaUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica