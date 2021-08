200 dni od puczu w Mjanmie. Bilans rządów wojskowych

Według obliczeń birmańskiego Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) wojskowe władze zabiły do środy co najmniej 1006 osób. "To liczba zweryfikowana przez AAPP, a rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie znacznie wyższa" – napisano w środowym sprawozdaniu grupy. Birmańskie władze aresztowały również 7338 osób, a 5730 wciąż pozostaje w aresztach. 26 zatrzymanych, w tym dwoje dzieci, skazano na śmierć – przekazał związek.