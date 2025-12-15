Mińsk zwolnił więźniów politycznych. Berlin chce przyjąć dwoje z nich

Uwolniony noblista Aleś Bialacki został powitany w Wilnie przez Swiatłanę Cichanouską Źródło: Reuters

- Przyjmiemy co najmniej dwie prominentne postaci ruchu demokratycznego z Białorusi, ponieważ zależy nam na wzmocnieniu tego ruchu, nawet jeśli musi on rozwijać się poza granicami kraju - powiedział Dobrindt w wywiadzie dla telewizji ARD.

Zapytany, o to, kogo ma na myśli Dobrindt odpowiedział, że chodzi o Kalesnikawą i Babarykę, "którzy odegrali ważną rolę w ruchu demokratycznym". Oboje zostali niedawno zwolnieni z białoruskiego więzienia i deportowani do Ukrainy.

Wiktar Babaryka Źródło: TATYANA ZENKOVICH/EPA/PAP

Wiktar Babaryka był kandydatem na prezydenta Białorusi, a Maryja Kalesnikawa szefową jego sztabu wyborczego.

Maryja Kalesnikawa Źródło: Getty Images

Więźniowie polityczni Mińska

Po dwudniowych negocjacjach wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa Johna Coale'a z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką białoruski reżim w sobotę zwolnił z więzień 123 więźniów politycznych z różnych krajów i deportował ich na Litwę i Ukrainę.

Jak podała ambasada USA w Wilnie, wśród zwolnionych, oprócz Babaryki i Kalesnikawej, są także laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, działacze "Wiasny" Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz, a także Aleksandr Syryca oraz Masatoshi Nakanishi. MSZ w Warszawie z kolei poinformowało, że wśród uwolnionych jest obywatel Polski Romana Gałuza. Nie ma natomiast wśród nich Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi.

Obecnie w Ukrainie przebywa 109 deportowanych z Białorusi uwolnionych więźniów politycznych.

