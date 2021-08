Szefowie dyplomacji krajów grupy G7 oskarżają Iran o atak na tankowiec Mercer Street

Iran grozi międzynarodowemu pokojowi i stabilności - oświadczyli ministrowie spraw zagranicznych państw zrzeszonych w grupie G7. Ich zdaniem dowody wskazują na to, że to Teheran stał za atakiem dronów na tankowiec Mercer Street pod koniec ubiegłego tygodnia.

Przedstawiciele G7 wezwali Teheran do zaprzestania podejmowania "wszystkich działań niezgodnych z obowiązującymi postanowieniami Rady Bezpieczeństwa ONZ". "Wzywamy też wszystkie strony do odgrywania konstruktywnej roli we wspieraniu stabilności i pokoju w regionie" - wystąpili z apelem w oświadczeniu.