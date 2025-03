Miliony tabletek captagonu w deskach do prasowania

Tonę pochodzącego z Syrii captagonu przejęły irackie służby na granicy z Turcją - podała w niedzielę agencja AFP. To silnie uzależniający narkotyk, podobny do amfetaminy. Był masowo produkowany przez reżim obalonego pod koniec grudnia Baszara al-Asada.

Rzecznik irackich służb antynarkotykowych Husejn al-Tamimi przekazał AFP, że około siedmiu milionów tabletek captagonu zostało odkrytych w transporcie desek do prasowania. W związku z przemytem narkotyku zatrzymanych zostało dwóch Irakijczyków i jeden Syryjczyk.

W materiale opublikowanym na stronie MSW widać, jak funkcjonariusze tną deski do prasowania, w których znajdują się schowane torebki z tabletkami captagonu. "Operacja została przeprowadzona przy wsparciu sił bezpieczeństwa Regionu Kurdystanu (autonomicznej części Iraku zamieszkałej przez Kurdów) i dzięki informacjom wywiadowczym uzyskanym od służb saudyjskich" - wyjaśnił rzecznik irackiego MSW Mokdad Miri.

Captagon. Narkotyk z Bliskiego Wschodu

Według anonimowego dyplomaty, na którego powołuje się AFP, irackie władze przejęły najwięcej captagonu w 2023 roku i było to 24 miliony tabletek ważące mniej więcej cztery tony. Wartość takiej ilości narkotyku wynosi od 84 do 144 milionów dolarów. ONZ-owska agencja do walki z narkotykami ONUDC przekazała, że w latach 2019-2023 około 82 procent captagonu przejętego na Bliskim Wschodzie, pochodziło z Syrii. Drugim jego źródłem jest Liban, z którego pochodzi 17 procent narkotyku przechwyconego przez służby w tym rejonie świata.