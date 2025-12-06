Miesiące "naznaczone niepewnością". Nie wszyscy spędzą święta z rodziną

Wenezuela przeprowadza nowe ćwiczenia wojskowe w związku z rosnącymi napięciami z USA Źródło: Venezuela government TV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Stany Zjednoczone znacznie wzmocniły w ostatnich miesiącach obecność wojskową w regionie Karaibów.

Donald Trump sygnalizował możliwość przeprowadzenia interwencji wojskowej w Wenezueli.

Waszyngton utrzymuje, że wenezuelski dyktator Nicolas Maduro stoi na czele kartelu narkotykowego. Władze Wenezueli kategorycznie zaprzeczają tym oskarżeniom.

Od czasu, gdy 2 września Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na statki podejrzane o przemyt narkotyków na Karaibach i Pacyfiku, prezydent Donald Trump wielokrotnie sugerował możliwość przeprowadzenia operacji na terytorium Wenezueli. Jednocześnie wenezuelskie siły zbrojne rozmieszczają w kraju sprzęt wojskowy.

W tle wymiany gróźb i oskarżeń pomiędzy ośrodkami władzy w Caracas i Waszyngtonie pozostaje niepokój Wenezuelczyków o ewentualny amerykański atak. Jak ujawniają rozmówcy CNN, to nie tylko strach, ale też często trudne decyzje o spędzeniu najbliższych świąt Bożego Narodzenia z dala od rodziny oraz bliskich.

Wenezuela, Caracas Źródło: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Forum

Miesiące "naznaczone niepewnością"

Mieszkanka stolicy Caracas, która przedstawiła się w rozmowie z CNN jako Victoria, ostatnie miesiące opisuje jako "naznaczone niepewnością", a każdy dzień według niej "przynosi kolejne niepokojące informacje". Jej dwoje dzieci opuściło Wenezuelę. Mieszka teraz sama.

Jak relacjonowała amerykańskiej stacji, nie unika swoich codziennych obowiązków, ale nieustanna obawa wywołała u niej problemy ze snem. - Staramy się żyć dalej, wykonywać codzienne czynności, ale to wszystko ma na nas wpływ - powiedziała Victoria.

Wenezuelczycy to "pracowici, dobrzy ludzie. Nie zasługujemy na to, co nas spotyka" – dodała.

Jak napięte relacje polityczne wpływają na Wenezuelczyków? Według Yorelisa Acosta, psychologa klinicznego i społecznego oraz koordynatora badań w Centrum Studiów Rozwojowych Centralnego Uniwersytetu Wenezueli nie ma jednej metody na poradzenie sobie z tą sytuacją.

Wyjaśnił, że to, w jaki dana osoba postrzega i radzi sobie z kryzysem, zależy między innymi od miejsca zamieszkania i relacji z otoczeniem. Jak mówił, "to nie jest to samo dla Wenezuelczyka z Táchiry czy Zulii, który mieszka na granicy, a dla kogoś z Caracas". Stolica Wenezueli leży na wybrzeżu kraju.

Zawieszone loty, brak możliwości powrotu na święta

Kilka linii lotniczych zawiesiło loty do i z Wenezueli po tym, jak 21 listopada Federalna Administracja Lotnictwa USA zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przelotów nad tym krajem i południowymi Karaibami, powołując się na potencjalnie niebezpieczną sytuację.

Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało Alert RCB, w którym odradza podróży do Wenezueli.

Władze Wenezueli dały liniom lotniczym 48 godzin na wznowienie działalności, a później zdecydowały o cofnięciu im zezwoleń na loty.

Tymczasem prawie osiem milionów Wenezuelczyków mieszka poza granicami kraju - wskazuje CNN. To oznacza, że wielu z nich nie wróci na święta, a ci, którzy są w Wenezueli, nie odwiedzą bliskich w innych częściach świata.

Jak przyznaje jedna z rozmówczyń amerykańskiej stacji, gdy przeczytała tę wiadomość, poczuła "załamanie" i "najgłębszy smutek". Ogłoszenie decyzji niemal przekreśliło jej możliwość odwiedzenia córki we Francji. Przyznała, że nadal rozważa możliwości podróży przez Kolumbię, Panamę lub Curaçao, aby spotkać się z rodziną, choć obawia się, że podróżowanie w obecnych okolicznościach może być ryzykowne.

Luis Rosas jest inżynierem mieszkającym w Brazylii. Planował spędzić część grudnia w Wenezueli, aby uczcić 80. urodziny swojej matki. - Niestety, taka sytuacja generuje frustrację i niepokój - opisał. Jak dodał, "ostatecznie są to sytuacje poza naszą kontrolą, ale wpływają na wszystko". Mając na względzie bezpieczeństwo swojej rodziny, zdecydował, że nie pojedzie w te święta do Wenezueli.

Wenezuela, Caracas Źródło: Gaby Oraa / Reuters / Forum

Indywidualne zestawy awaryjne dla uczniów

Strach doprowadził także do podjęcia konkretnych działań - zauważa CNN. Stacja otrzymała notatki od niektórych szkół prywatnych w Caracas, w których rodzice i opiekunowie proszeni są o dostarczenie "indywidualnego zestawu awaryjnego" dla każdego ucznia. Zestaw musi zawierać wodę, żywność o długim terminie przydatności, artykuły higieniczne i leki (jeśli to konieczne), a także latarki.

Uzasadniono, że takie zestawy mogą być potrzebne w przypadku, gdyby uczeń musiał spędzić noc w szkole, zwłaszcza na wypadek trzęsienia ziemi - dodaje CNN. Jednak rodzic, który rozmawiał ze stacją i poprosił o anonimowość, uważa, że ​​prośba ma na celu przygotowanie się na inne scenariusze związane z napięciami między Caracas a Waszyngtonem.

Klimat niepewności skłonił niektóre firmy do podjęcia środków zapobiegawczych. Niektórzy właściciele przedsiębiorstw, którzy także anonimowo rozmawiali z CNN, przekazali, że stale monitorują warunki drogowe w różnych częściach kraju, aby zapewnić dystrybucję swoich produktów i przeprowadzają szkolenia ze swoimi pracownikami, by łatwiej ostrzec ich w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD