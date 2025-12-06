Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Miesiące "naznaczone niepewnością". Nie wszyscy spędzą święta z rodziną

Wenezuela, Caracas
Wenezuela przeprowadza nowe ćwiczenia wojskowe w związku z rosnącymi napięciami z USA
Źródło: Venezuela government TV
Zawieszone loty nie pozwolą wielu osobom na powrót do domów i spędzenie świąt z rodziną. W szkołach powstają "indywidualne zestawy awaryjne" dla każdego ucznia. Mieszkańcy w rozmowach z CNN wspominają o napływających z każdym dniem "kolejnych niepokojących informacjach". Tak wygląda codzienność Wenezuelczyków w cieniu rosnącego napięcia na linii Waszyngton - Caracas.
Kluczowe fakty:
  • Stany Zjednoczone znacznie wzmocniły w ostatnich miesiącach obecność wojskową w regionie Karaibów.
  • Donald Trump sygnalizował możliwość przeprowadzenia interwencji wojskowej w Wenezueli.
  • Waszyngton utrzymuje, że wenezuelski dyktator Nicolas Maduro stoi na czele kartelu narkotykowego. Władze Wenezueli kategorycznie zaprzeczają tym oskarżeniom.

Od czasu, gdy 2 września Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na statki podejrzane o przemyt narkotyków na Karaibach i Pacyfiku, prezydent Donald Trump wielokrotnie sugerował możliwość przeprowadzenia operacji na terytorium Wenezueli. Jednocześnie wenezuelskie siły zbrojne rozmieszczają w kraju sprzęt wojskowy.

W tle wymiany gróźb i oskarżeń pomiędzy ośrodkami władzy w Caracas i Waszyngtonie pozostaje niepokój Wenezuelczyków o ewentualny amerykański atak. Jak ujawniają rozmówcy CNN, to nie tylko strach, ale też często trudne decyzje o spędzeniu najbliższych świąt Bożego Narodzenia z dala od rodziny oraz bliskich.

Wenezuela, Caracas
Wenezuela, Caracas
Źródło: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Forum

Miesiące "naznaczone niepewnością"

Mieszkanka stolicy Caracas, która przedstawiła się w rozmowie z CNN jako Victoria, ostatnie miesiące opisuje jako "naznaczone niepewnością", a każdy dzień według niej "przynosi kolejne niepokojące informacje". Jej dwoje dzieci opuściło Wenezuelę. Mieszka teraz sama.

Jak relacjonowała amerykańskiej stacji, nie unika swoich codziennych obowiązków, ale nieustanna obawa wywołała u niej problemy ze snem. - Staramy się żyć dalej, wykonywać codzienne czynności, ale to wszystko ma na nas wpływ - powiedziała Victoria.

Wenezuelczycy to "pracowici, dobrzy ludzie. Nie zasługujemy na to, co nas spotyka" – dodała.

Jak napięte relacje polityczne wpływają na Wenezuelczyków? Według Yorelisa Acosta, psychologa klinicznego i społecznego oraz koordynatora badań w Centrum Studiów Rozwojowych Centralnego Uniwersytetu Wenezueli nie ma jednej metody na poradzenie sobie z tą sytuacją.

Wyjaśnił, że to, w jaki dana osoba postrzega i radzi sobie z kryzysem, zależy między innymi od miejsca zamieszkania i relacji z otoczeniem. Jak mówił, "to nie jest to samo dla Wenezuelczyka z Táchiry czy Zulii, który mieszka na granicy, a dla kogoś z Caracas". Stolica Wenezueli leży na wybrzeżu kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kolonialna groźba". Odpowiadają Trumpowi

"Kolonialna groźba". Odpowiadają Trumpowi

Trump szykuje "nową fazę operacji"

Trump szykuje "nową fazę operacji"

Zawieszone loty, brak możliwości powrotu na święta

Kilka linii lotniczych zawiesiło loty do i z Wenezueli po tym, jak 21 listopada Federalna Administracja Lotnictwa USA zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przelotów nad tym krajem i południowymi Karaibami, powołując się na potencjalnie niebezpieczną sytuację.

Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało Alert RCB, w którym odradza podróży do Wenezueli.

Władze Wenezueli dały liniom lotniczym 48 godzin na wznowienie działalności, a później zdecydowały o cofnięciu im zezwoleń na loty.

Tymczasem prawie osiem milionów Wenezuelczyków mieszka poza granicami kraju - wskazuje CNN. To oznacza, że wielu z nich nie wróci na święta, a ci, którzy są w Wenezueli, nie odwiedzą bliskich w innych częściach świata.

Jak przyznaje jedna z rozmówczyń amerykańskiej stacji, gdy przeczytała tę wiadomość, poczuła "załamanie" i "najgłębszy smutek". Ogłoszenie decyzji niemal przekreśliło jej możliwość odwiedzenia córki we Francji. Przyznała, że nadal rozważa możliwości podróży przez Kolumbię, Panamę lub Curaçao, aby spotkać się z rodziną, choć obawia się, że podróżowanie w obecnych okolicznościach może być ryzykowne.

Luis Rosas jest inżynierem mieszkającym w Brazylii. Planował spędzić część grudnia w Wenezueli, aby uczcić 80. urodziny swojej matki. - Niestety, taka sytuacja generuje frustrację i niepokój - opisał. Jak dodał, "ostatecznie są to sytuacje poza naszą kontrolą, ale wpływają na wszystko". Mając na względzie bezpieczeństwo swojej rodziny, zdecydował, że nie pojedzie w te święta do Wenezueli.

Wenezuela, Caracas
Wenezuela, Caracas
Źródło: Gaby Oraa / Reuters / Forum

Indywidualne zestawy awaryjne dla uczniów

Strach doprowadził także do podjęcia konkretnych działań - zauważa CNN. Stacja otrzymała notatki od niektórych szkół prywatnych w Caracas, w których rodzice i opiekunowie proszeni są o dostarczenie "indywidualnego zestawu awaryjnego" dla każdego ucznia. Zestaw musi zawierać wodę, żywność o długim terminie przydatności, artykuły higieniczne i leki (jeśli to konieczne), a także latarki.

Uzasadniono, że takie zestawy mogą być potrzebne w przypadku, gdyby uczeń musiał spędzić noc w szkole, zwłaszcza na wypadek trzęsienia ziemi - dodaje CNN. Jednak rodzic, który rozmawiał ze stacją i poprosił o anonimowość, uważa, że ​​prośba ma na celu przygotowanie się na inne scenariusze związane z napięciami między Caracas a Waszyngtonem.

Klimat niepewności skłonił niektóre firmy do podjęcia środków zapobiegawczych. Niektórzy właściciele przedsiębiorstw, którzy także anonimowo rozmawiali z CNN, przekazali, że stale monitorują warunki drogowe w różnych częściach kraju, aby zapewnić dystrybucję swoich produktów i przeprowadzają szkolenia ze swoimi pracownikami, by łatwiej ostrzec ich w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaUSA
Czytaj także:
Awaria wodociągowa na drugiej linii metra
Tower of London zamknięta po incydencie
Świat
Zmarł sześć lat temu w Bytomiu i wciąż nie wiadomo, kim był
Siedział na ławce i czytał książki. Zmarł i od sześciu lat nie wiedzą, kim był
Katowice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
WARSZAWA
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
METEO
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
WARSZAWA
shutterstock_2628624325
Nielegalnie wyprzedzały autobusy. Gigant zapowiada akcję serwisową
BIZNES
Szilveszter Matuska
Wybuchła "maszyna piekielna", pociąg spadł z wiaduktu. Zginęły 22 osoby
Tamara Barriga
Wypadek autobusu wycieczkowego. Pięcioro dzieci trafiło do szpitala 
Próbowała ominąć lisa, odpowie za spowodowanie katastrofy
Olsztyn
Diecezja sosnowiecka
Ksiądz oskarżony, kuria przeprasza
Katowice
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
METEO
pap_20250214_272 (1)
Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"
Świat
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani, w aucie mieli wyłudzone pieniądze i kosztowność
Oddała im wszystko, by ratować wnuczkę
Lublin
Kadr na Kino
Wyrok dla zwycięzcy z Cannes, Melania Trump kręci film, Judi Dench o chorobie
KADR NA KINO
TERLECKI
Terlecki nocą przeprosił Nitrasa. Jest nagranie
Polska
70-letnia kobieta zginęła potrącona na wiadukcie w Sosnowcu
Kobieta zginęła na wiadukcie. Szukają kierowcy 
Katowice
imageTitle
Hiszpanie nie mają wątpliwości w sprawie Lewandowskiego
EUROSPORT
Mgła na lotnisku w Krakowie
Mgła w Krakowie. Przekierowane loty
METEO
skradzione dzieci rozmowa
"Coraz więcej matek zaczyna otwierać trumny. I te trumny są puste"
Świat
Erupcja wulkanu Pinatubo, Filipiny, 12.06.1991 r. Zdjęcie wykonane w pobliskiej bazie lotniczej Clark
Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
Agnieszka Stradecka
Apostolski Kościół Ormiański
Arcybiskup aresztowany za "zakup narkotyków". W tle konflikt z premierem
Świat
06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Zamieszanie z syrenami alarmowymi. Wojewoda chce wyjaśnień
Lublin
"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Zawsze srebrny ford, zmieniają się tablice. "On typuje swoje ofiary"
WARSZAWA
Bola Tinubu
Zmarły polityk nominowany na ambasadora
Świat
Świąteczne prezenty
Tyle wydamy na święta w tym roku
BIZNES
imageTitle
Cristiano Ronaldo wchodzi w nową branżę
EUROSPORT
Ewidencja schronów się przedłuży
Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda
Bartosz Żurawicz
pap_20251118_1PD
Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"
Świat
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
WARSZAWA
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
METEO
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Mikołajki nad Wisłą
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica