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Świat

Jest data ogłoszenia decyzji w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego

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Michał Kuczmierowski
Maciej Woroch o końcu procesu ekstradycji Michała Kuczmierowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski jest ścigany w Polsce. 19 listopada w sądzie w Londynie ma zostać ogłoszona decyzja w sprawie jego ekstradycji.

Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), ma zostać ogłoszona 19 listopada - zdecydował w czwartek sąd w Londynie. Sędzia zastrzegł, że data może jeszcze ulec modyfikacji.

Przedstawiciele polskiej prokuratury oraz Kuczmierowskiego zadawali w czwartek pytania między innymi ekspertowi, dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołajowi Pietrzakowi, który mówił o sposobie, w jaki zorganizowany jest polski system sądownictwa.

Prawnicy obu stron powtórzyli swoje wcześniejsze argumentacje, skupiając się między innymi na sporach o mianowanie sędziów w Polsce i rolę Trybunału Konstytucyjnego oraz na tym, czy stanowią one przeszkodę dla ekstradycji.

Drogie zakupy RARS i śledztwo prokuratury

Na początku września 2024 roku Kuczmierowski (zgadza się na podawanie nazwiska) został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Nakaz aresztowania był możliwy na podstawie pobrexitowej umowy między UE i Wielką Brytanią.

Polska prokuratura poinformowała 22 sierpnia 2024 roku, że wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Kuczmierowskiemu i Pawłowi S. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Prokuratura bada między innymi, czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, między innymi agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19. Śledczy ujawnili też, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W liście rozesłanym do mediów w czerwcu 2024 roku Kuczmierowski oświadczył, że wszystkie zamówienia były realizowane zgodnie z prawem i wybierane były "najkorzystniejsze pod względem ceny i terminu dostawy oferty".

W lutym 2025 roku brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym, a 10 lutego Kuczmierowski wyszedł na wolność.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wielka BrytaniaEkstradycjaWymiar sprawiedliwościRządowa Agencja Rezerw StrategicznychProkuraturaSpór o zmiany w sądownictwie
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