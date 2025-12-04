Siedmioro dzieci wraca do domów. Pomogła pierwsza dama

Melania Trump napisała list do Władimira Putina. Fox News ujawnił treść Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ramach repatriacji do Ukrainy powróciło sześciu chłopców i dziewczynka - przekazało biuro pierwszej damy. - Moje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do ich rodzin w tym regionie jest niezachwiane - oświadczyła Melania Trump. Pochwaliła "przywództwo i wytrwałą dyplomację Rosji i Ukrainy w dążeniu do połączenia dzieci i rodzin".

- W ścisłej współpracy, mój przedstawiciel i ja zapewniliśmy wsparcie humanitarne ze strony Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić rezultaty inicjatywy zjednoczenia. Mam nadzieję, że ostatecznie nasze wspólne wysiłki doprowadzą do większej stabilności w regionie - dodała.

Melania Trump zabiega o powrót ukraińskich dzieci

To nie pierwsze działania Melanii Trump na rzecz uprowadzonych ukraińskich dzieci. Podczas sierpniowego szczytu prezydentów USA i Rosji na Alasce został przekazany Władimirowi Putinowi list pierwszej damy USA na temat ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Wcześniej Melania Trump poruszała ten temat również w rozmowach z żoną ukraińskiego prezydenta Ołeną Zełenską.

W październiku Melania Trump ogłosiła, że dzięki współpracy z Rosją w odpowiedzi na jej list ośmioro dzieci powróciło do rodzin. Małżonka prezydenta USA oceniła, że Putin wykazał gotowość do współpracy w tej kwestii.

Tysiące dzieci uprowadzonych przez Rosję

Według władz w Kijowie od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w 2022 roku, Rosja nielegalnie deportowała z Ukrainy ponad 19 tysięcy dzieci. Strona rosyjska wielokrotnie zaprzeczała, że dokonuje uprowadzenia dzieci, twierdząc, że działa w celu zapewnienia im bezpieczeństwa przed działaniami wojennymi.

W środę podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ Stany Zjednoczone wraz z innymi państwami zagłosowały za rezolucją wzywającą Rosję do natychmiastowego, bezpiecznego i bezwarunkowego zwrotu wszystkich przymusowo wywiezionych ukraińskich dzieci.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy pozytywnie przyjęło uchwalenie rezolucji. Zaapelowało również o zwiększenie międzynarodowej presji na Rosję, informując, że dotychczas udało się sprowadzić z powrotem jedynie 1850 dzieci.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania Władimira Putina, oskarżając go o zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji setek dzieci z Ukrainy. Rosja potępiła tę decyzję, określając ją jako "oburzającą i nie do przyjęcia".

OGLĄDAJ: TVN24 HD